Apresentando o Spinnaker Cloud Managed Services: capacitando organizações a se modernizarem no seu próprio ritmo e conforme suas necessidades

A Spinnaker Support (Spinnaker), referência mundial no suporte a softwares essenciais da Oracle, SAP e VMware, apresenta hoje o Spinnaker Cloud Managed Services — uma nova solução que permite às organizações implementarem sua estratégia de nuvem sem abrir mão dos sistemas legados que sustentam seus negócios. O Spinnaker Cloud Managed Services oferece suporte a ambientes Oracle e SAP, tanto em plataformas legadas quanto na nuvem, garantindo um serviço de alto nível com gestão especializada.

Mais de mil empresas globais confiam na Spinnaker para suporte terceirizado de software Oracle, SAP e VMware. Agora, com o Cloud Managed Services, a Spinnaker atende a uma demanda crucial, oferecendo às organizações uma transição para a nuvem flexível e sem ficarem presas às exigências dos fornecedores.

A solução Cloud Managed Services da Spinnaker permite que as organizações:

Migrem para a nuvem: sem precisar abandonar os sistemas legados.

Assumam o controle: a Spinnaker coloca as organizações no comando de sua estratégia de nuvem, sem ficarem presas aos cronogramas dos fornecedores.

Recebam suporte personalizado de alto nível: a Spinnaker garante atendimento dedicado para manter soluções personalizadas operando sem problemas na nuvem escolhida: AWS, Azure ou GCP.

Façam uma transição sem complicações: a Spinnaker garante uma migração para a nuvem ou transformação empresarial fluida e eficiente.

A Spinnaker tem oferecido suporte terceirizado de software a um dos principais fornecedores globais de sistemas de comunicação, navegação e áudio/intercom de padrão aviônico. Para apoiar a transição para a nuvem dessa empresa e garantir uma migração fluida, a Spinnaker expandiu seus serviços para incluir o Cloud Managed Services.

Segundo David McDougall, CRO da Spinnaker: "estamos muito animados em anunciar o lançamento do Spinnaker Cloud Managed Services. Essa nova oferta fornece suporte fluido para a nuvem que complementa os sistemas legados das organizações ao redor do mundo, para que os líderes de TI não precisem escolher entre modernização e estabilidade. A Spinnaker ajuda as empresas a avançar em seu próprio ritmo, mantendo sistemas críticos seguros, otimizados e alinhados com os objetivos de longo prazo. Desde hospedagem em nuvem na AWS, Azure e GCP até serviços de banco de dados e gerenciamento de aplicativos, nossas equipes de especialistas atuam como uma extensão de qualquer organização, fortalecendo a segurança, melhorando o desempenho e oferecendo mais controle sobre os investimentos em TI".

"Estamos sempre em contato com nossos clientes de suporte de software de terceiros para entender suas necessidades. Muitos deles nos falaram várias vezes sobre a necessidade de saída de data center e os desafios que enfrentavam. Com o Spinnaker Cloud Managed Services, estamos ajudando as organizações a atender a essa necessidade", continuou McDougall.

Matt Stava, CEO da Spinnaker, disse: "a transformação para a nuvem deve ser um passoàfrente, uma maneira de daràsua empresa mais flexibilidade, melhor desempenho e a liberdade de tomar as decisões certas para o futuro. Muitas vezes, as empresas sentem que estão perdendo o controle, presas em obstáculos de fornecedores, com respostas lentas e um modelo de suporte que as vê apenas como um número. Na Spinnaker, fazemos as coisas de maneira diferente. Ao fazer parceria conosco, as empresas não recebem só suporte técnico, elas recebem uma equipe investida no sucesso delas. Uma equipe que conhece seus sistemas, seus desafios e as ajuda a alcançar seus objetivos de longo prazo".

Para mais informações sobre as soluções Cloud Managed Services da Spinnaker Support, acesse https://www.spinnakersupport.com/managed-services/cloud-managed-services.

Sobre a Spinnaker Support

A Spinnaker Support oferece suporte de software independente global para Oracle, SAP e VMware, além de serviços gerenciados e soluções em nuvem para Oracle e SAP. Parceira de empresas do mundo todo, incluindo organizações em setores altamente regulamentados, a Spinnaker capacita as organizações a assumirem o controle de sua estratégia de TI. Ao se libertar dos roteiros impostos pelos fornecedores, alinhar o gerenciamento de software com os objetivos de negócios, reduzir custos e maximizar o ROI, a Spinnaker proporciona aos clientes o poder de escolha. Com uma abordagem estratégica de segurança, desempenho, alocação de recursos e serviços gerenciados, a Spinnaker Support garante eficiência e sucesso a longo prazo no setor de TI.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250306297436/pt/

Contato com a mídia

Dan Walsh

dan@mustardpr.com

+44 (0) 7828 816 971