Xsolla Cloud Gaming expande acesso de desenvolvedores para novos usuários com alcance mundial

A Xsolla, empresa líder internacional em comércio de videogames, anunciou atualizações para a solução Xsolla Cloud Gaming. Impulsionada pelo novo Amazon GameLift Streams na AWS, esta solução permite que os desenvolvedores ofereçam experiências de jogos eletrônicos de alta qualidade para PC e dispositivos móveis a jogadores remotos por nuvem em um navegador, ao usar um modelo de monetização de pagamento conforme o uso e agregação de fornecedores de nuvem. O mercado mundial de jogos em nuvem, avaliado em US$ 6,91 bilhões em 2024, deve crescer para US$ 22,01 bilhões até 2028 a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 33,59%. A Xsolla Cloud Gaming está pronta para capitalizar este crescimento, ao oferecer aos desenvolvedores soluções que aperfeiçoem a acessibilidade, melhorem a aquisição de usuários e expandam o alcance regional, aproveitando a mais recente tecnologia de nuvem e parcerias em todo o mundo.

Diferentemente das plataformas tradicionais de jogos em nuvem, o Xsolla Cloud Gaming proporciona recursos inovadores criados para satisfazer às necessidades em evolução de desenvolvedores e jogadores. Estas atualizações capacitam os desenvolvedores a superar restrições de hardware, melhorar o alcance mundial e criar oportunidades de receita escaláveis, enquanto aperfeiçoam a experiência do jogador.

As principais atualizações do Xsolla Cloud Gaming incluem:

Jogue antes de comprar: Os jogadores podem acessar instantaneamente demonstrações por tempo limitado e/ou jogos completos através da tecnologia de nuvem antes de comprar. Este recurso permite que os editores demonstrem seus jogos, vendam chaves de jogos diretamente mediante fluxos de nuvem e/ou continuem jogando na nuvem, contribuindo para aquisição de usuários e crescimento de receita.

Os jogadores podem acessar instantaneamente demonstrações por tempo limitado e/ou jogos completos através da tecnologia de nuvem antes de comprar. Este recurso permite que os editores demonstrem seus jogos, vendam chaves de jogos diretamente mediante fluxos de nuvem e/ou continuem jogando na nuvem, contribuindo para aquisição de usuários e crescimento de receita. Compatibilidade perfeita entre plataformas: Compatibilidade dedicada com navegadores móveis, incluindo uma sobreposição de controle de jogo virtual, trazendo a experiência de jogos de PC com rapidez para dispositivos móveis.

Compatibilidade dedicada com navegadores móveis, incluindo uma sobreposição de controle de jogo virtual, trazendo a experiência de jogos de PC com rapidez para dispositivos móveis. Processos simplificados de lançamento mundial: Os desenvolvedores podem lançar jogos em todos os territórios em apenas algumas horas ao selecionar a região e o tipo de máquina desejados. A plataforma cuida do restante com arquitetura otimizada e roteamento avançado de fornecedores para conectar jogadores aos fornecedores de nuvem mais adequados a suas necessidades.

Os desenvolvedores podem lançar jogos em todos os territórios em apenas algumas horas ao selecionar a região e o tipo de máquina desejados. A plataforma cuida do restante com arquitetura otimizada e roteamento avançado de fornecedores para conectar jogadores aos fornecedores de nuvem mais adequados a suas necessidades. Parcerias internacionais: O Xsolla Cloud Gaming agora é suportado por líderes do setor, incluindo AWS e Tencent Cloud. Com sua parceria próxima e profunda integração, podemos resolver problemas rapidamente e implementar novos recursos para aperfeiçoar a experiência do jogador. Além disto, fizemos uma parceria com a Aethir para oferecer até US$ 1 milhão em créditos de nuvem para parceiros qualificados.

Através da interface de desenvolvedores de jogos em nuvem da Xsolla, Publisher Account, os desenvolvedores podem promover ainda mais seus jogos com recompensas como bônus de boas-vindas para novos registros, teste gratuito para usuários convidados, testes de 15 minutos "Jogue antes de comprar" e bônus de indicação para jogadores. Estas opções de engajamento criam uma experiência gratificante e acessível a jogadores em todo o mundo.

"O Xsolla Cloud Gaming redefine como os desenvolvedores trazem seus jogos eletrônicos aos jogadores", disse Chris Hewish, Diretor de Estratégia na Xsolla. "Nossos novos recursos abordam ainda mais os principais desafios do setor, como limitações de hardware, aquisição e retenção de jogadores, enquanto criam oportunidades de receita escaláveis aos ?desenvolvedores ?sem esforço de desenvolvimento."

Desenvolvedores ao redor do mundo já estão adotando as atualizações do Xsolla Cloud Gaming.

As atualizações do Xsolla Cloud Gaming estão agora disponíveis para desenvolvedores e editores a nível mundial.

Para mais informações sobre o Xsolla Cloud Gaming, acesse: https://xsolla.pro/rws25cloudg

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder internacional em comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos em todo o mundo e em diversas plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é resolver as complexidades inerentesàdistribuição mundial, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a conquistar mais regiões geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores ao redor do mundo. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, tem escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e outras cidades no planeta. Para mais informações, acesse: xsolla.com|x.la/cloud-gaming

