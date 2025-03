Franchising brasileiro cresce e se expande para o mundo

O setor de franquias no Brasil mantém um crescimento constante, consolidando-se como uma parte relevante da economia. Nos últimos anos, esse modelo tem atraído pessoas que buscam investir em negócios estruturados, com suporte operacional e transferência de know-how.?

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento registrado cresceu, impulsionado principalmente pelos setores de alimentação, saúde, beleza e bem-estar e hotelaria e turismo. O aumento na demanda indica a confiança dos investidores em um mercado regulamentado e com potencial de escalabilidade.

Expansão internacional de redes franqueadas

Algumas redes de franquias no Brasil têm expandido suas operações para o exterior, incluindo os Estados Unidos. Esse movimento busca adaptar modelos de negócios a novos mercados e ampliar a presença internacional do setor.

"A internacionalização é um passo estratégico para marcas que desejam crescer de forma sustentável. Mas vale ressaltar, que esse mercado não é tão simples, para se estabelecer como uma grande rede de franquias é necessário contar com um suporte completo para que a marca se estabeleça com segurança em mercados competitivos", afirma Jefferson Goulart, Gestor de Expansão da Zanon Expand e Chefe de Expansão nos Estados Unidos.

O Grupo Zanon, que atua no mercado de franquias, tem esforços direcionados para a internacionalização de suas marcas, estruturando operações para atender às exigências de mercados externos. O processo envolve adaptação de modelos de negócios e suporte aos franqueados que desejam atuar fora do Brasil.

Empresas especializadas em formatação e internacionalização de franquias têm atuação nesse processo, oferecendo suporte para redes que desejam expandir globalmente. Esse apoio inclui adaptação operacional e estruturação de negócios em mercados estratégicos.

O crescimento da internacionalização das franquias brasileiras ocorre paralelamente ao avanço do setor dentro do país, refletindo o interesse em explorar oportunidades além do mercado nacional. "O franchising brasileiro tem um grande potencial no cenário global, basta acreditar e investir pesado na formatação para ter sucesso nessa nova fase", finaliza Goulart.

