Energy Vault avança sua estratégia de crescimento "possuir e operar" na Austrália com a concessão do contrato de serviço de energia de longo prazo (LTESA) da Nova Gales do Sul para o sistema Stoney Creek BESS de 125 MW e 1,0 GWh

A Energy Vault Holdings, Inc. (“Energy Vault”) (NYSE: NRGV), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje que o Sistema de Armazenamento de Energia de Bateria Stoney Creek (BESS) foi premiado com um contrato de serviço de energia de longo prazo (LTESA) de 14 anos pelo Australian Energy Market Operator (AEMO) Services sob a Nova Gales do Sul (NSW), conforme a rodada 5 de licitações do roteiro de Nova Gales do Sul (NSW) para Armazenamento de Longa Duração.

Em parceria com a Enervest, uma desenvolvedora australiana com liderança em projetos, o Stoney Creek BESS anunciado anteriormente, localizado em Narrabri, NSW, é um sistema de bateria de 1,0 gigawatt-hora conectado a uma conexão de 125 MVA, criando um dos maiores sistemas de bateria de longa duração de 8 horas da Austrália. Como parte da licitação para armazenamento de longo prazo da AMEO Services na Nova Gales do Sul, o Stoney Creek BESS contribui para o crescente portfólio de projetos que aumentam a confiabilidade do sistema e dão suporte às metas de transição energética do estado. A seleção do Stoney Creek BESS como um sistema LTESA demonstra a relevância estratégica do projeto para o progresso da transição energética da Austrália.

Com o Calistoga Resiliency Center em Calistoga, Califórnia, e o Cross Trails BESS em Snyder, Texas, que deve entrar em operação no primeiro semestre deste ano, o Stoney Creek BESS deve ser um dos primeiros projetos australianos no portfólio de projetos "próprios e operados" da Energy Vault, demonstrando a eficácia e o sucesso contínuo da estratégia de crescimento global delineada no Dia do Investidor e Analista da empresa, em maio de 2024.

"O projeto Stoney Creek serve como um importante marco regional em larga escala que demonstra a execução da nossa estratégia de crescimento "possuir e operar"", disse Robert Piconi, presidente e diretor-executivo da Energy Vault. “Estamos avançando de forma acelerada neste novo segmento de mercado desde a divulgação da estratégia em maio passado. Vemos o mercado australiano como um grande e relevante impulsionador do crescimento na construção, manutenção e operação de sistemas de armazenamento de energia. Nossa experiência na criação, construção, operação e manutenção de sistemas de armazenamento de energia com os mais altos níveis de segurança e confiabilidade credencia a Energy Vault a oferecer sistemas com custos de capex e opex mais baixos, ao mesmo tempo em que garante fluxos de caixa de longo prazo, previsíveis e lucrativos para nossos acionistas.”

Como um dos maiores projetos de armazenamento de bateria em Nova Gales do Sul, o Stoney Creek BESS terá um papel fundamental na estratégia energética do estado, fornecendo capacidade de armazenamento distribuída em larga escala para dar suporteàconfiabilidade da rede eàintegração renovável. Ao equilibrar a geração renovável e aumentar a resiliência do sistema, o Stoney Creek BESS contribuirá para a estabilidade dos preços no atacado e para a redução da restrição de energia renovável, reforçando os benefícios do mercado de energia apresentados nos resultados da licitação da AEMO Services. Com o local do projeto totalmente protegido e o progresso satisfatório em todas as aprovações e licenças regulatórias, o projeto está pronto para iniciar as atividades de pré-construção e as aprovações finais do projeto agora que o LTESA foi formalmente concedido. Os detalhes financeiros dos projetos LTESA aprovados e os limites de anuidade anual estão disponíveis no site da AEMO Services.

Piconi acrescentou: "A Energy Vault se sente honrada em colaborar com Ross e a equipe da Enervest para entregar o Stoney Creek BESS, um dos primeiros sistemas de armazenamento de energia de bateria de longa duração e gigawatt-hora em Nova Gales do Sul. À medida que a Energy Vault disponibiliza online dois dos nossos primeiros projetos totalmente novos no mercado dos Estados Unidos, que estamos comissionando na Califórnia e no Texas, incluindo a maior microrrede movida a hidrogênio verde para atender às necessidades de armazenamento de vários dias de uma cidade, a conquista da concessão do LTESA reforça ainda mais a confiabilidade e o potencial de lucratividade de nossas soluções apoiadas em nossa experiência global em projetar, construir e operar sistemas de armazenamento de energia em larga escala. Estamos empenhados em apoiar as metas de energia renovável e a comunidade local da Nova Gales do Sul para garantir uma rede resistente para o futuro".

“A outorga do LTESA ao Stoney Creek BESS representa um passo fundamental na entrega de infraestrutura crítica que estimula a transição energética, o crescimento econômico e a confiabilidade do sistema de longo prazo da Austrália”, disse Ross Warby, CEO da Enervest. “A parceria com a Energy Vault no início do desenvolvimento do projeto e a submissão da proposta final no ano passado garantiram que teríamos uma proposta abrangente e bem-sucedida com um líder global reconhecido em soluções e operações de armazenamento de energia. “Reconhecemos a liderança da AEMO Services no desenvolvimento de projetos que fortalecem o futuro energético da Austrália, bem como a experiência do parceiro do consórcio Energy Vault em tecnologia de baterias, software e design de sistemas.”

Destaques do projeto:

150 empregos criados no pico da construção, com quatro funções operacionais de tempo integral após a conclusão.





Atividades de mobilização, pré-construção e aquisição do local são esperadas para o segundo semestre de 2025, após as aprovações finais do procedimento e do DA.





Um projeto fundamental no Roteiro de Energia Renovável do Governo da Nova Gales do Sul que apoia as metas de descarbonização do estado.





Engajamento estratégico com os proprietários tradicionais, grupos comunitários e conselhos locais para assegurar uma abordagem de desenvolvimento sustentável e colaborativa que aumente significativamente os benefícios locais. Um importante passo em direçãoàampliação da capacidade de armazenamento de energia da Austrália, reforçando a confiabilidade e a resiliência da rede.

A Enervest e a Energy Vault reconhecem os proprietários tradicionais da terra na qual este projeto será desenvolvido e mantêm o compromisso de trabalhar em estreita colaboração com comunidades indígenas, conselhos locais e grupos comunitários para aumentar os benefícios de longo prazo do Stoney Creek BESS para a região.

Sobre a Energy Vault

Energy Vault® desenvolve, implementa e opera soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos projetadas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem tecnologias proprietárias de armazenamento de energia por bateria, gravidade e hidrogênio verde, dando suporte a uma variedade de casos de uso do cliente, proporcionando expedição e otimização seguras e confiáveis ??do sistema de energia. Cada solução de armazenamento é apoiada pela plataforma de integração e software do sistema de gerenciamento de energia independente de tecnologia de hardware da empresa. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta, longa e longa duração, de vários dias/ultralonga duração, para ajudar concessionárias de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes usuários industriais de energia a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Acesse www.energyvault.com para obter mais informações.

Sobre o Grupo Enervest

A Enervest é uma desenvolvedora de energia de propriedade e operação australianas, com capacidade de originação, desenvolvimento, projeto, construção e operação de ativos de armazenamento e geração de energia diversificada e de serviços públicos.

Com mais de 15 anos de experiência no setor e um histórico comprovado de entrega de projetos complexos, a Enervest está focada em liderar a transição energética da Austrália. Nosso objetivo é assumir o controle da oportunidade de criar uma rede de energia melhor, oferecendo resultados positivos e impactantes em termos de energia e investimento.

O nosso objetivo é desenvolver projetos que agreguem valor às comunidades, beneficiem a infraestrutura local e conquistem a cooperação entre as partes interessadas, as nações locais e as Primeiras Nações para que possam colaborar em um modelo de valor compartilhado que beneficie tanto a infraestrutura local quanto a comunidade.

