Xsolla lança a Publishing Suite: uma solução universal que facilita a publicação e venda de jogos diretamente para os consumidores on-line

A Xsolla, líder global em comércio de videogames, anunciou o lançamento da Xsolla Publishing Suite, uma solução completa de venda direta ao consumidor (D2C) para ajudar desenvolvedores a vender e distribuir seus jogos. Independentemente do gênero, modelo de monetização ou estágio do ciclo de vida do jogo, qualquer título pode se beneficiar de ferramentas integradas de gerenciamento de conteúdo, pagamentos, LiveOps, análise de dados e marketing para acelerar seu lançamento no mercado.

A abordagem D2C está ganhando força na indústria de games, com cada vez mais estúdios adotando estratégias voltadas para o engajamento do consumidor, permitindo maior controle sobre a distribuição e monetização, além de superar as limitações das plataformas tradicionais. Com 20 anos de experiência em D2C, a Xsolla desenvolveu a Publishing Suite para atender a diferentes necessidades e oferecer soluções específicas para a publicação e distribuição de jogos. A plataforma é flexível para qualquer modelo de negócio: B2B, F2P, projetos cross-platform, grandes publishers ou desenvolvedores independentes.

A Xsolla Publishing Suite é um kit de ferramentas modular que oferece soluções personalizadas para ajudar desenvolvedores a alcançar suas metas específicas:

Garanta um lançamento de sucesso interagindo com os jogadores, coletando feedback, otimizando estratégias de marketing e impulsionando o tráfego com campanhas de pré-venda.

interagindo com os jogadores, coletando feedback, otimizando estratégias de marketing e impulsionando o tráfego com campanhas de pré-venda. Maximize as vendas de chaves diretamente aos consumidores em múltiplas plataformas ao longo de todo o ciclo de vida, com uma loja personalizada para desenvolvedores, garantindo total controle da experiência do usuário e reduzindo as taxas de plataforma.

em múltiplas plataformas ao longo de todo o ciclo de vida, com uma loja personalizada para desenvolvedores, garantindo total controle da experiência do usuário e reduzindo as taxas de plataforma. Crie uma plataforma de publicação para múltiplos jogos, exibindo catálogos com até centenas de títulos em um só lugar, com gerenciamento de usuários integrado, loja e ferramentas de análise.

exibindo catálogos com até centenas de títulos em um só lugar, com gerenciamento de usuários integrado, loja e ferramentas de análise. Conecte seus jogadores em todas as plataformas com uma experiência de compra fluida no PC, mobile e web, além de contas unificadas e progressão cruzada dentro de um único hub.

com uma experiência de compra fluida no PC, mobile e web, além de contas unificadas e progressão cruzada dentro de um único hub. Aumente sua receita com lojas no jogo e na Web, implementando monetização avançada, gerenciamento de catálogo e ofertas, além de um kit de ferramentas LiveOps.

implementando monetização avançada, gerenciamento de catálogo e ofertas, além de um kit de ferramentas LiveOps. Lance uma plataforma dedicada para jogos MMO, com análises avançadas e controle total dos dados para obter insights profundos sobre os jogadores, oferecer conteúdo personalizado e reduzir a perda de usuários.

com análises avançadas e controle total dos dados para obter insights profundos sobre os jogadores, oferecer conteúdo personalizado e reduzir a perda de usuários. Tenha controle sobre o relacionamento com seus jogadores e facilite atualizações de conteúdo por meio de um launcher de jogos com atualizações integradas, recursos de monetização e entrega contínua de conteúdo em sua plataforma ou em plataformas de terceiros.

"Com o lançamento da Xsolla Publishing Suite, oferecemos aos desenvolvedores as ferramentas poderosas e personalizáveis de que precisam para superar os desafios das vendas diretas aos consumidores", disse Berkley Egenes, diretor de marketing e crescimento da Xsolla. "Essa solução facilita o acesso direto aos jogadores, ajudando os desenvolvedores a criar conexões duradouras e gerar um crescimento sustentável".

Com a Publishing Suite, os desenvolvedores podem otimizar suas estratégias de monetização e reduzir os custos internos de desenvolvimento.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

