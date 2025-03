Agência DIVIA é certificada Google Partner Premier em 2025

A agência gaúcha DIVIA Marketing Digital obteve novamente o selo Google Partner Premier, status máximo concedido pelo programa Google Partners, que reconhece profissionais e agências que apresentam a melhor performance em todo o mundo. Este é o quarto ano consecutivo em que a empresa conquista o certificado, atribuído a apenas 3% das agências nacionais que cumprem requisitos avançados de desempenho.

A renovação ocorreu após a agência apresentar resultados positivos em gestão de campanhas digitais, mantendo um volume expressivo de investimentos em Google Ads e obtendo certificações técnicas atualizadas. Dados do site do Google Partners indicam que o programa avalia fatores como otimização contínua, crescimento das contas e conhecimento especializado em áreas como pesquisa, display, vídeo e apps.

O Google Partners conta com três níveis de participação: Membros, Parceiros e Partner Premier. Segundo informações divulgadas pela plataforma, chegar ao nível Premier requer, além de investimentos mínimos em anúncios, a aprovação de pelo menos dois analistas em diferentes exames de certificação e a comprovação de gestão eficaz das campanhas dos clientes.

Agências classificadas como Google Partner Premier têm acesso a benefícios adicionais, tais como atendimento prioritário, treinamentos específicos e a possibilidade de testar recursos ainda em fase beta. No caso da DIVIA, que atende mais de 300 clientes no Brasil, Estados Unidos, Irlanda e Austrália, essa condição vem sendo renovada desde 2022, contribuindo para uma atuação que inclui parcerias com empresas privadas e projetos sociais em diferentes regiões do país.

“A certificação eleva o nível de acesso a soluções em publicidade digital e favorece a busca por inovações constantes no setor”, afirma Fernando Ferreira, sócio-fundador e CEO da agência. Segundo ele, a renovação do selo em 2025 reflete critérios que envolvem análise de métricas, adoção de boas práticas e foco em resultados: “O programa encoraja um monitoramento efetivo de indicadores, viabilizando ajustes precisos nas campanhas e contribuindo para o desempenho das empresas atendidas”.

Ainda no site do Google Partners detalham que o título de Premier Partner se aplica às agências que se destacam por uma série de fatores, como o uso de práticas recomendadas e a manutenção de certificações. As instituições que alcançam esse patamar podem ter vantagem na identificação de tendências de consumo e no compartilhamento de experiências com outras empresas qualificadas, fator que costuma influenciar diretamente o planejamento estratégico das campanhas.

A condição de Partner Premier coloca a DIVIA em posição de colaborar com outras agências e marcas que visam expandir campanhas digitais. Conforme divulgado no portal oficial do programa, o Google Partners nasceu para fomentar a troca de conhecimentos e incentivar a adoção de tecnologias inovadoras, possibilitando que estratégias de marketing sejam desenvolvidas de maneira mais assertiva.

“Consolidar a renovação do selo em 2025 reforça nosso histórico de certificações no ecossistema de publicidade do Google”, complementa Ferreira. “Observamos que a manutenção desse status indica como o mercado de marketing digital continua a exigir competências técnicas, atenção às tendências e capacidade de adaptação às atualizações promovidas pela plataforma”, conclui.

Para as próximas etapas, a expectativa é de que o Google Partners continue a revisar periodicamente seus critérios, buscando aprimorar a qualidade geral das campanhas e elevar o nível de transparência no uso de dados. Com esse panorama, a DIVIA permanece entre as organizações que priorizam a continuidade de estudos, testes e certificações, objetivando manter-se em conformidade com as exigências e padrões de performance no ambiente digital.

Website: https://divia.com.br/