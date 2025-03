IBRAMED lança novas tecnologias para estética e reabilitação

A IBRAMED, indústria brasileira de tecnologia eletromédica para estética, medicina estética e reabilitação, anunciará nesta sexta-feira, 7 de março, durante o evento Novos Horizontes, os lançamentos para o mercado. As novas tecnologias, que incluem Laser Nd:YAG Q-Switched, Radiofrequência de Alta Potência 27,12 MHz, Pressoterapia e Ultrassom Microfocado Portátil, chegam em um momento de expressivo crescimento do setor.

Segundo dados recentes da Grand View Research, o mercado global de medicina estética deve atingir US$332.114 milhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,7% entre 2024 e 2030. Notavelmente, o segmento de procedimentos não invasivos, que gerou uma receita de US$69.913 milhões em 2023, é apontado como o mais lucrativo e de crescimento mais rápido no período projetado.

"Os lançamentos da IBRAMED estão alinhados com as tendências globais do mercado de estética não invasiva", afirma a diretora da IBRAMED, Letícia Souza. "Nossos novos equipamentos respondem diretamente à crescente demanda por tecnologias avançadas e procedimentos sem tempo de recuperação, que são o futuro do setor".

Entre as novidades do evento está o Syrius YAG, um laser Nd:YAG Q-Switched com quatro ponteiras (532 nm, 755 nm, 1064 nm e 1320 nm), o Hooke, uma Radiofrequência de 27,12 MHz, o Pressury, equipamento de Pressoterapia e o Visage, Ultrassom Microfocado Portátil.

Procedimentos estéticos não invasivos: avanços tecnológicos e expansão de mercado definem uma nova tendência

O crescimento da demanda por procedimentos estéticos não invasivos reflete uma mudança no comportamento do consumidor e no avanço das tecnologias disponíveis no setor. A busca por tratamentos com pouco ou nenhum tempo de recuperação, maior segurança e resultados progressivos tem impulsionado o desenvolvimento de equipamentos para esse perfil de atendimento.

Entre os tratamentos que se destacam no cenário atual da estética não invasiva está a remoção de tatuagens, que se tornou mais eficaz com a tecnologia do Laser Nd:YAG Q-Switched, permitindo a fragmentação dos pigmentos de tinta com maior precisão e segurança. No rejuvenescimento facial, o Ultrassom Microfocado tem se consolidado como uma alternativa para promover um efeito de lifting, estimulando a produção de colágeno em todas as camadas da pele. Para flacidez, a Radiofrequência de 27,12 MHz se apresenta como uma solução, atuando no estímulo de colágeno e na melhora da elasticidade da pele. Já no tratamento do lipedema, condição que afeta a distribuição de gordura corporal e causa desconforto, a Pressoterapia tem sido amplamente utilizada para auxiliar na drenagem linfática e no alívio dos sintomas.

“Os avanços tecnológicos na estética não invasiva têm um impacto direto na qualidade dos tratamentos oferecidos e na experiência do cliente final”, explica Michele Nishioka, fisioterapeuta dermatofuncional. "Com técnicas mais modernas, é possível obter resultados eficazes de forma segura e confortável, sem a necessidade de longos períodos de recuperação. Isso permite que os pacientes retornem rapidamente suas atividades diárias, tornando os procedimentos mais acessíveis, compatíveis com a rotina e com resultados naturais".

Novos Horizontes reúne novidades e avanços em estética e reabilitação

O evento Novos Horizontes marca um momento na evolução tecnológica do mercado de estética e reabilitação no Brasil. As soluções apresentadas pela IBRAMED trazem mais possibilidades para os profissionais de estética e reabilitação oferecerem tratamentos não invasivos, alinhados às projeções de crescimento do mercado global.

Para mais informações, basta acessar o site da IBRAMED.?

Para mais informações sobre o evento Novos Horizontes e para estar por dentro dos lançamentos, basta acompanhar a IBRAMED nas redes sociais como o Instagram @ibramedbrasil.

Website: https://ibramed.com.br/