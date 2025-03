Interactive Brokers Lança Nifty 50 Index Futures

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica internacional automatizada, anunciou hoje o lançamento do NSE IFSC Nifty 50 Index Futures na Bolsa de Valores de Singapura (SGX). Esta nova adição reforça o compromisso da Interactive Brokers em fornecer aos operadores acesso direto e econômico aos principais mercados internacionais. Os clientes agora podem negociar Nifty 50 Index Futures junto com produtos de mais de 160 bolsas internacionais, incluindo ações, opções, mercados futuros, moedas, títulos e fundos, tudo a partir das poderosas plataformas de negociação da Interactive Brokers, em dispositivos móveis, na web e no desktop.

O Nifty 50 Index rastreia as 50 maiores e as empresas de maior liquidez cotadas na Bolsa de Valores Nacional da Índia (NSE), incluindo setores como serviços financeiros, tecnologia, petróleo e gás, além de bens de consumo. Com o Nifty 50 Index Futures, investidores individuais e instituições podem gerenciar com eficiência o risco do portfólio e diversificar na economia dinâmica da Índia com uso de um único produto líquido.

"Ao oferecer o Nifty 50 Index Futures, estamos dando a nossos clientes um modo fácil de aproveitar as oportunidades no mercado em expansão da Índia", disse Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "Este lançamento reflete nosso compromisso contínuo em prover acesso a uma ampla gama de produtos mundiais, sobretudo para operadores ativos e investidores institucionais."

Os clientes podem negociar derivativos Nifty denominados em USD através do NSE IFSC-SGX Connect, que integra participantes do mercado internacional e nacional, ao aumentar a liquidez e proporcionar maior eficiência aos produtos Nifty 50.

Por que negociar mercados futuros do Nifty 50 Index com a Interactive Brokers?

Preços profissionais: Beneficie-se das baixas comissões líderes do setor da IBKR.

Plataformas de negociação poderosas: Use tecnologia avançada para todos os níveis de experiência de negociação em dispositivos móveis, web e desktop.

Acesso a mercados internacionais: Invista em ações, opções, futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais em mais de 160 mercados internacionais.

Para mais informações sobre o Nifty 50 Index Futures, acesse:

US - Nifty-50-Index-Futures (e países atendidos pela IB LLC)

Canadá - Nifty-50-Index-Futures

Reino Unido - Nifty-50-Index-Futures

Europa - Nifty-50-Index-Futures

Hong Kong - Nifty-50-Index-Futures

Singapura - Nifty-50-Index-Futures

Austrália - Nifty-50-Index-Futures

