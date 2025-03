Mary Kay Inc. nomeia Tara Eustace como diretora de oportunidades e vendas

Para capacitar o crescimento futuro, a icônica empresa de beleza e empreendedorismo Mary Kay anunciou hoje a nomeação de Tara Eustace como diretora de oportunidades e vendas .

Executiva de longa data da Mary Kay e pioneira, Eustace liderará a organização de Oportunidades e Vendas Globais com uma missão central: colocar a “Oportunidade Mary Kay” no centro de todas as estratégias de negócios empresariais. Ela supervisionará todas as regiões da Mary Kay, liderando a equipe de presidentes regionais e gerentes gerais em mais de 40 mercados ao redor do mundo.

A nova organização de Eustace se concentrará em transformar a experiência da Consultora de Beleza Independente (IBC), elevando-a como consultora de beleza pessoal para o portfólio de produtos, a marca e a oportunidade da Mary Kay. Com a missão principal na vanguarda, Eustace convidará a próxima geração a participar da jornada empresarial. Para alcançar essa visão, ela e sua equipe capacitarão digitalmente todas as gerações de IBCs com todas as oportunidades de conectar seus negócios com os consumidores por meio de capacitação digital, ferramentas digitais inovadoras e soluções de comércio eletrônico em plataformas e canais integrados.

Eustace conduzirá a simplificação das operações de vendas globais, ativando quatro áreas estratégicas: desenvolvimento e educação da força de vendas global, experiência da força de vendas global, insights e análises da força de vendas global e comércio social e comunicações da força de vendas global. Isso inclui o compromisso de expandir a presença da Mary Kay para capacitar as mulheres a perseguirem o sonho de serem donas de seus pequenos negócios, onde quer que estejam.

“Tara e sua equipe têm a missão de despertar a paixão pela Oportunidade Mary Kay, colocando-a na vanguarda de tudo o que fazemos”, disse Ryan Rogers, diretor executivo (CEO) da Mary Kay. “Com sua mentalidade empreendedora e visionária e um histórico de entrada em novos mercados, Tara será fundamental para moldar o futuro do negócio para nossas Consultoras de Beleza Independentes e seus clientes, alavancando a tecnologia e elevando nossa experiência inigualável a novos patamares nos setores de beleza e vendas diretas.”

Eustace ocupou vários cargos de liderança em todo o mundo ao longo de sua carreira de mais de trinta anos. Seu compromisso inabalável com o empreendedorismo feminino contribuiu para remodelar o setor de vendas diretas, tocando a vida de milhões de mulheres, do crescimento pessoal às recompensas financeiras e muito mais. Eustace liderou o crescimento da Mary Kay na Europa e além, liderando as expansões mais recentes da Mary Kay na Hungria em 2023 e no Quirguistão em 2024.

“Quando Mary Kay Ash fundou nossa empresa, ela sabia que não havia oportunidade maior para as mulheres do que a que temos a oferecer. Estou cheia de energia para impulsionar a inovação, capacitar nossas Consultoras de Beleza Independentes para vender com confiança onde quer que estejam e conectar a próxima geração a uma oportunidade de ganho vibrante, sustentável e dinâmica”, disse Tara Eustace, diretora de oportunidades e vendas da Mary Kay. “Cada uma de nossas Consultoras de Beleza Independentes é uma pequena empresa que se beneficia diretamente da venda de produtos Mary Kay. Quando clientes locais compram produtos Mary Kay de Consultoras de Beleza Independentes, elas apoiam uma família. E quando apoiam uma família, apoiam um sonho.”

Eustace é bacharel em Estudos Russos e Relações Internacionais pela Universidade da Virginia, Estados Unidos. Ela atua no Conselho de CEOs da European Direct Selling Association (Seldia).

À medida que o Dia Internacional da Mulher se aproxima, esta nomeação de liderança por Ryan Rogers homenageia o legado de Mary Kay Ash de empoderar mulheres. Na Mary Kay, as mulheres representam 54% da equipe executiva, 63% da força de trabalho global e 63% da equipe de P&D1 .

Você sabia:

Quase 30% dos membros da força de vendas que iniciaram um negócio Mary Kay no ano passado têm menos de 35 anos 2 .

. Em 2023 e novamente em 2024, a Mary Kay foi nomeada a marca de venda direta nº 1 em cuidados com a pele e cosméticos coloridos no mundo pela Euromonitor International3 .

Sobre a Mary Kay

Uma das pioneiras na conquista de espaço para as mulheres, Mary Kay Ash fundou sua marca dos sonhos no Texas, em 1963, com um único propósito: transformar a vida das mulheres. Esse sonho floresceu em uma empresa global com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 40 mercados. Por mais de 60 anos, a oportunidade da Mary Kay capacitou as mulheres a definir seus próprios futuros por meio de educação, mentoria, advocacia e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de cuidados com a pele de ponta, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as gerações futuras, protegendo as mulheres afetadas pelo câncer e violência doméstica e incentivando os jovens a seguir seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, estamos no Facebook, Instagram e no LinkedIn, ou siga-nos no X.

