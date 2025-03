EOLO escolhe Thales para expandir acesso à Internet de alta velocidade na Itália

A União Europeia pretende garantir que todos os cidadãos tenham acessoàbanda larga de 1 Gbps até 2030, e a EOLO selecionou a Thales por suas soluções de conectividade de liderança. Conquistar esta visão requer soluções inovadoras como o Fixed Wireless Access (FWA), que fornece internet de alta velocidade para áreas sem redes tradicionais de fibra ou cobre. O FWA é crucial para conectar pessoas em pequenas cidades e regiões rurais, ao apoiar o crescimento econômico e eliminar a exclusão digital.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250305004454/pt/

EOLO credit

Visão da EOLO para conectividade mais rápida

Como líder provedora de FWA da Itália, a EOLO tem sido pioneira em tecnologia de rádio para oferecer internet acessível e de alta velocidade. Atualmente, a empresa atende mais de 700.000 domicílios e a conectividade FWA pode alcançar velocidades de até 300 Mbps em download. Para melhorar ainda mais a experiência do cliente e chegar a territórios italianos com um serviço capaz de reduzir a exclusão de velocidade digital, a EOLO está lançando um serviço FWA de 1 Gbps em 2025, que combina tecnologia 5G e de ondas milimétricas (mmWave). Esta implementação irá incluir uma nova rede de antenas 5G e milhares de dispositivos habilitados para eSIM instalados em locais do cliente.

Experiência da Thales em conectividade segura

A Thales vem desempenhando um papel chave nesta expansão ao proporcionar sua plataforma de gerenciamento de eSIM, Thales On-Demand Subscription Manager (OSM). Esta tecnologia permite que os roteadores 5G da EOLO sejam configurados previamente com assinaturas móveis, tornando a instalação mais rápida e fácil. Os clientes irão se beneficiar da ativação instantânea assim que ligarem seus dispositivos, garantindo conectividade perfeita.

"A infraestrutura que estamos construindo juntos, irá desempenhar um papel primordial ao complementar a cobertura de fibra em nosso país. Com uma conectividade capaz de alcançar 1 Gbps, iremos satisfazer as ambiciosas metas das agendas europeia e italiana, que ajudam cidadãos e empresas a superar a exclusão digital e a exclusão de velocidade digital", comentou Guido Garrone, Diretor Executivo da EOLO.

“Conectividade confiável e segura é essencial para a transformação digital”, disseEva Rudin, Vice-Presidente de Soluções de Conectividade Móvel na Thales. "Ao oferecer suporteàEOLO com nossa avançada tecnologia eSIM, estamos permitindo uma implantação de banda larga mais rápida e ajudando a reduzir a exclusão digital na Europa."

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é uma líder global em tecnologias avançadas, especializada em três domínios de negócios: Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital.

A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais verde e mais inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em áreas fundamentais de inovação, como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales tem cerca de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250305004454/pt/

CONTATO DE IMPRENSA

imprensa.thales@fsb.com.br

Lucas Ardigó – lucas.ardigo@fsb.com.br

Felipe Blanco – felipe.blanco@fsb.com.br