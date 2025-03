NEQSOL Holding anuncia linha de cabos de fibra ótica transcaspiana conectando Europa e Ásia na próxima fase do projeto Digital Silk Way

NEQSOL Holding, um grupo internacional de empresas com mais de 25 milhões de clientes operando em 11 países, anunciou hoje que concluiu com sucesso os processos de licitação e iniciou a primeira fase da construção da linha de cabos de fibra ótica transcaspiana, um componente essencial de seu projeto Digital Silk Way, em cooperação com a Kazakhtelecom, operadora nacional de telecomunicações do Cazaquistão. O projeto, o primeiro do gênero no mundo, traz a instalação de um cabo tronco de fibra ótica entre a Europa e a Ásia, através do Azerbaijão e do Mar Cáspio, criando um mega corredor de telecomunicações digitais. A AzerTelecom, uma provedora de internet tronco no Azerbaijão e uma empresa de portfólio da NEQSOL Holding, irá conduzir a implementação deste projeto.

O Digital Silk Way, uma iniciativa pioneira no mundo que vale mais de US$ 250 milhões, irá aumentar a conectividade, construir uma infraestrutura digital robusta e contribuir para o crescimento econômico de milhões de pessoas. O projeto de cabos transcaspiano, uma parte estrategicamente significativa desta iniciativa, envolve a construção de uma linha de cabos de fibra ótica de 380 km de comprimento ao longo do leito marinho do Mar Cáspio, conectando Sumgait (Azerbaijão) e Aktau (Cazaquistão). Isso irá permitir a transmissão de dados de alta capacidade com suporte de velocidades de até 400 terabits por segundo.

Segundo Yusif Jabbarov, Diretor Executivo da NEQSOL Holding, proprietário da AzerTelecom e líder em investimentos da iniciativa Digital Silk Way, "a linha de cabos de fibra ótica transcaspiana é uma parte crucial do projeto Digital Silk Way, que visa criar um mega corredor de telecomunicações digitais abrangendo os territórios do Azerbaijão, Geórgia, Turquia, Cazaquistão e Turcomenistão. Esta inovação vital irá criar a rota mais curta e ideal para transmissão de dados, com alta largura de banda e latência mínima, ao impulsionar a conectividade regional e contribuir para o crescimento econômico destes países. Estou incrivelmente orgulhoso da equipe que liderou esta implementação e, assim, criou um marco histórico para toda a região."

O processo de construção será realizado em diversos estágios, incluindo a avaliação das áreas costeiras e do leito marinho, o projeto e a produção de cabos duráveis ??e de alta qualidade, bem como seu transporte e instalação. A AzerTelecom e a Kazakhtelecom planejam finalizar a construção até o fim de 2026.

Sobre a NEQSOL Holding

A NEQSOL Holding é um grupo internacional de empresas que emprega mais de 12.000 pessoas em 11 países, incluindo EUA, Reino Unido, Azerbaijão, Ucrânia, Países Baixos, Geórgia e Turquia. O grupo opera mediante suas três sedes em Amsterdã, Baku e Kiev, gerenciando negócios em telecomunicações, energia, tecnologia e materiais de construção. A NEQSOL Holding atende a mais de 25 milhões de clientes ao redor do mundo. Para mais informações, acesse https://www.neqsolholding.com/

Sobre a AzerTelecom

A AzerTelecom é uma operadora líder de telecomunicações no Azerbaijão, que proporciona comunicações em grande escala a nível de operadoras, serviços digitais e outros. A empresa opera dentro do Azerconnect Group, que é parte da NEQSOL Holding, um grupo internacional de empresas que operam em diversos países nos setores de energia, telecomunicações, alta tecnologia e construção.

Sobre a Kazakhtelecom

A Kazakhtelecom é a maior empresa de telecomunicações do Cazaquistão e detém o status de operadora nacional de telecomunicações. A empresa oferece telefonia fixa, acessoàinternet de banda larga, TV digital, comunicações móveis e outros serviços de telecomunicações.

