A família se reúne: PUMA e Scuderia Ferrari HP comemoram 20 anos de velocidade

Há duas décadas, a PUMA e a Scuderia Ferrari HP mantêm uma parceria, uma colaboração que consistentemente desafia os limites da velocidade, design e cultura do automobilismo. Esta aliança duradoura, mais do que um marco, continua a promover a inovação em corridas, estilo e muito mais, moldando o futuro da velocidade.

A parceria entre a PUMA e a Scuderia Ferrari começou em 2005 e, desde então, testemunhou inúmeros momentos inesquecíveis. Nos últimos 20 anos, a Ferrari consolidou seu status como a marca mais icônica da Fórmula 1. Pilotos lendários, como Kimi Räikkönen e Charles Leclerc comemoraram vitórias e campeonatos mundiais em trajes de corrida da marca PUMA. À medida que nos aproximamos desse marco histórico em 2005, planejamos criar um momento de conscientização e homenagem a este aniversário extraordinário.

Parar marcar a ocasião, a PUMA e a Scuderia Ferrari HP organizaram um jantar exclusivo no lendário ASGT Building, sede da equipe HyperCar, assim como dos carros históricos da Ferrari e dos XX Programmes, em Maranello, Itália. O evento reuniu alguns dos maiores nomes das corridas, como Lewis Hamilton e Charles Leclerc, além de convidados especiais, como Jean Alesi, Giancarlo Fisichella, Toni Vilander e outros. Mais que uma celebração, a noite foi uma homenagem ao comprometimento, paixão e visão compartilhada que definiram esta parceria.

Durante o jantar, Lewis Hamilton e Charles Leclerc participaram de um painel de discussão apresentado pela piloto de corrida e apresentadora Vicky Piria, onde compartilham suas opiniões sobre a evolução do automobilismo e futuro das corridas. O evento também foi palco para a apresentação oficial de uma nova coleção de réplicas para comemorar os 20 anos de colaboração entre a PUMA e a Scuderia Ferrari HP.

"Correr é uma busca incansável pela perfeição. Durante mais de duas décadas, a PUMA trabalhou lado a lado com a Scuderia Ferrari HP, consolidou essa parceria para o projeto de equipamentos que acompanham a evolução do automobilismo, unindo velocidade, precisão e estilo", disse Maria Valdes, diretora de produtos da PUMA. "Enquanto o automobilismo evolui para superar os limites da tecnologia, precisão e desempenho humano, estamos entusiasmados em conduzir esta jornada em conjunto com a Scuderia Ferrari HP."

A PUMA, como líder em vestuário, calçados e acessórios para automobilismo, desempenhou um papel fundamental ao equipar os pilotos e a equipe da Scuderia Ferrari HP com a tecnologia mais avançada do setor e designs voltados para o desempenho. A parceria não apenas proporcionou avanços em termos de equipamentos para o automobilismo, como também trouxe o DNA inconfundível da Ferrari para o streetwear e vestuário de fãs do mundo inteiro.

“O automobilismo é parte integrante do DNA da PUMA e nossa parceria de longa data com a Ferrari demonstra nossa busca incansável pela excelência”, disse Thomas Josnik, vice-presidente de automobilismo na PUMA. “Juntas, pretendemos revolucionar a inovação em vestuário de corrida e continuar a estabelecer novos padrões no esporte.”

O diretor da equipe Scuderia Ferrari HP, Frédéric Vasseur, refletiu sobre a relevância dessa colaboração: “A parceria entre a Ferrari e a PUMA foi fundamental para melhorar o desempenho da nossa equipe dentro e fora das pistas. Nos últimos 20 anos, evoluímos juntos, ampliando os limites tecnológicos e de design que apoiam a nossa busca pela vitória. Estamos animados para prosseguir com esta jornada de inovação e excelência”.

Enquanto a PUMA e a Scuderia Ferrari HP prosseguem sua jornada rumo ao futuro, este 20o aniversário serve como uma reflexão sobre as conquistas anteriores e uma inspiração para a próxima era de inovação nas corridas. Pretendemos continuar dedicadas a ultrapassar os limites do design e da inovação, garantindo que o próximo capítulo da nossa parceria seja mais rápido, mais ousado e mais emocionante do que nunca.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, vestuário e acessórios. Por mais de 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos com velocidade para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como o futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas globalmente e tem sua sede em Herzogenaurach, na Alemanha.

