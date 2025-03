Xsolla anuncia novas e inovadoras atualizações da Web Shop para ajudar os desenvolvedores a impulsionar seus jogos por meio de ativações diretas ao consumidor

A Xsolla, líder global em comércio de videogames, introduziu atualizações significativas em sua solução Web Shop líder do setor. A Xsolla Web Shop tem estado na vanguarda do setor há mais de quatro anos, alimentando mais de 500 lojas virtuais em todo o mundo em diversos gêneros e escalas de jogos. Projetados para atender às necessidades em constante evolução dos desenvolvedores e editores de jogos para celular, esses aprimoramentos de última geração se concentram no aumento do valor vitalício do cliente (LTV) e na construção de uma profunda fidelidade do jogador. A personalização aprimorada, as integrações simplificadas, os preços regionais automatizados e o conjunto de ferramentas de fidelidade ajudam a desenvolver relacionamentos de longo prazo com os usuários, aumentando seu valor vitalício e estimulando o envolvimento contínuo.

Essas atualizações poderosas estão agora acessíveis a todos os usuários da Web Shop e já estão apresentando resultados comprovados em todo o setor:

Obtenha +30% de crescimento do LTV da Web Shop com um programa de fidelidade personalizável e perfeitamente integradoàexperiência de sua Web Shop. O conjunto de recursos do Web Shop Loyalty estimula a repetição de compras, aumenta a frequência de pagamentos e prolonga a vida útil do cliente. Os jogadores ganham pontos de fidelidade e obtêm acesso exclusivoàloja de fidelidade, incentivando o envolvimento de longo prazo e o gasto sustentado na Web.

com um programa de fidelidade personalizável e perfeitamente integradoàexperiência de sua Web Shop. O conjunto de recursos do Web Shop Loyalty estimula a repetição de compras, aumenta a frequência de pagamentos e prolonga a vida útil do cliente. Os jogadores ganham pontos de fidelidade e obtêm acesso exclusivoàloja de fidelidade, incentivando o envolvimento de longo prazo e o gasto sustentado na Web. Aumente em +13% a conversão de pagamentos com níveis de preços regionais automatizados. Os desenvolvedores podem definir preços automatizados em dólares americanos para uma conversão perfeita com um clique, ajustando dinamicamente os impostos e as taxas de câmbio. Essa estratégia otimiza os preços para se alinharem ao poder de compra local, aumentando os volumes de transações e os pagamentos concluídos, além de permitir ajustes manuais.

com níveis de preços regionais automatizados. Os desenvolvedores podem definir preços automatizados em dólares americanos para uma conversão perfeita com um clique, ajustando dinamicamente os impostos e as taxas de câmbio. Essa estratégia otimiza os preços para se alinharem ao poder de compra local, aumentando os volumes de transações e os pagamentos concluídos, além de permitir ajustes manuais. Obtenha um aumento de +300% nas visitasàWeb Store com a funcionalidade aprimorada do Progressive Web App (PWA). Os jogadores podem adicionar a loja virtual diretamente às telas iniciais de seus celulares para acesso com um clique, sem necessidade de fazer logins repetidos.

com a funcionalidade aprimorada do Progressive Web App (PWA). Os jogadores podem adicionar a loja virtual diretamente às telas iniciais de seus celulares para acesso com um clique, sem necessidade de fazer logins repetidos. Aumente o ARPPU em +35% com a personalização do lado do parceiro, permitindo que os desenvolvedores adaptem dinamicamente a experiência da loja virtual em tempo real. O catálogo, as promoções e as ofertas se ajustam dinamicamente com base nos dados do jogador no jogo.

“A missão da Xsolla é simplificar as complexidades do comércio de jogos e capacitar os desenvolvedores a crescer e expandir sua monetização”, disse Berkley Egenes, diretor de marketing e crescimento da Xsolla. “Essas atualizações da Web Shop são uma prova de nossa missão, oferecendo soluções que permitem um gerenciamento mais eficiente da loja virtual e a criação de experiências mais envolventes para os jogadores. Temos orgulho de continuar apoiando os desenvolvedores com ferramentas que geram resultados mensuráveis e crescimento significativo.”

A Xsolla Web Shop é uma ferramenta essencial para os desenvolvedores de jogos para celular que buscam ampliar suas estratégias de monetização e melhorar o engajamento dos jogadores. Ao incorporar recursos como gerenciamento de catálogos, suporte ao LiveOps e personalização de sites, a solução provou ser vital para as estratégias de monetização direta ao consumidor, proporcionando ROI consistente e valor de longo prazo para os parceiros.

Para saber mais sobre os novos recursos e como a Xsolla Web Shop pode ajudar a expandir seus negócios, acesse: xsolla.pro/rws25ws

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços projetados especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla já ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus títulos a nível mundial e em múltiplas plataformas. Como uma liderança inovadora no comércio de jogos, a missão da Xsolla é resolver as complexidades inerentesàdistribuição global, marketing e monetização para ajudar suas parcerias a ampliarem o alcance geográfico, gerarem mais receitas e criarem relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. Com sede em Los Angeles (EUA), a Xsolla possui escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades do mundo inteiro.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com

