Zeitview garante US$ 60 milhões para avançar nas inspeções de infraestruturas críticas globais com IA

A Zeitview, líder em IA visual para infraestrutura crítica, anuncia um aumento de capital de US$ 60 milhões liderado pela Climate Investment, com a participação dos atuais investidores Valor Equity Partners, Union Square Ventures, Upfront Ventures, Euclidean Capital, Energy Transition Ventures, Hearst Ventures e Y Combinator.

Líder de mercado em IA visual para infraestrutura crítica, o software da Zeitview melhora os tempos de inspeção e os requisitos de custo, ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios impostos pela escassez de mão de obra qualificada e pelo aumento das frequências de inspeção. Ao contrário dos fornecedores de soluções focados em classes de ativos únicos, a plataforma da Zeitview atende a várias categorias de infraestrutura crítica, incluindo solar, eólica, serviços públicos, propriedades e telecomunicações, permitindo que ela seja a única parceira dos proprietários de ativos que operam em diferentes setores.

“A infraestrutura crítica que impulsiona a economia global enfrenta uma tempestade perfeita de perigos, tensões e custos crescentes”, disse Dan Burton, fundador e CEO da Zeitview. “A Zeitview ajuda as maiores empresas de infraestrutura crítica a prevenir falhas catastróficas, avaliar e prever riscos, e a priorizar os investimentos em manutenção”.

“Com esse capital, a Zeitview acelerará a expansão da nossa Visual AI, que é instantânea, preditiva e ilimitada”, afirmou Burton, “e aumentará os investimentos em nossa plataforma de software Insights para apoiar nossos clientes em seus ativos de infraestrutura crítica, durante todo o seu ciclo de vida, em qualquer lugar do mundo”.

Patrick Yip, diretor administrativo e chefe de Growth Equity da Climate Investment, afirmou: “A Climate Investment investe em tecnologias líderes e diferenciadas de descarbonização, com aplicação em múltiplos setores das indústrias de alta intensidade energética. Estamos entusiasmados em incluir a Zeitview neste grupo para apoiar sua próxima fase de crescimento. O investimento ajudará a acelerar a implantação da plataforma da Zeitview em suas atuais categorias de infraestrutura, ao mesmo tempo em que possibilita a expansão para novos mercados por meio da rede global única de investidores da Climate Investment, muitos dos quais já são clientes”.

“Proprietários, operadores de infraestrutura e fabricantes precisam de soluções de inspeção que atendam a todo o seu portfólio – abrangendo múltiplos tipos de ativos, operando globalmente e apoiando todo o ciclo de vida dos ativos”, disse Mike Bishop, diretor de Investimentos da Climate Investment, que se juntará ao Conselho de Administração da Zeitview. “A Zeitview atende de forma única a essa necessidade por meio de sua plataforma de dados visuais, que combina análises avançadas com profundo conhecimento do setor para oferecer soluções de gestão de ativos mais eficientes, rápidas e econômicas”.

Com o aumento da demanda global por infraestrutura confiável de energia, comunicação e instalações em um mundo cada vez mais volátil e propenso a desastres, a Zeitview tem o compromisso de equipar as empresas com IA visual para aumentar a resiliência e a eficiência dos ativos. Depois de mais do que dobrar as inspeções de infraestrutura para 200.000 ativos em 80 países em 2024, a Zeitview demonstrou a escala para fornecer os portfólios mais expansivos de ativos de infraestrutura crítica.

A Zeitview é líder de mercado em IA Visual para infraestrutura crítica. Em 2024, mais de 200.000 ativos foram inspecionados em 80 países, ajudando as maiores empresas de infraestrutura crítica a evitar falhas catastróficas, avaliar e prever riscos, além de priorizar os gastos com manutenção.

Para saber mais, visite Zeitview.com.

A Climate Investment (CI) é uma investidora independente especializada em impulsionar a descarbonização industrial. A empresa fornece capital desde estágios iniciais até a fase de crescimento para companhias inovadoras e faz parcerias com grandes corporações, governos e organizações sem fins lucrativos para ampliar a adoção de suas tecnologias no mercado e seu impacto. Operando desde 2017, a CI investiu em mais de 40 empresas de tecnologia climática nos setores de energia, transporte, edificações e indústria, que, juntas, alcançaram a redução acumulada de 95 MT CO2e de gases de efeito estufa no período de 2019-2023.

A Climate Investment foi fundada por empresas-membros da Iniciativa Climática de Petróleo e Gás (“OGCI”). Elas investiram nos fundos da Climate Investment e implantaram muitas das inovações de seu portfólio, apoiando o desenvolvimento comercial inicial. Para saber mais, visite www.climateinvestment.com

