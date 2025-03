Experian Innovation Lab comemora 15 anos de transformação de setores

A Experian comemora o 15º aniversário de seu Innovation Lab na América do Norte, um dos pilares do compromisso de longa data da empresa com a inovação em dados e tecnologia. Na última década e meia, o Laboratório ajudou a impulsionar avanços transformadores que remodelaram os setores, incluindo a introdução de soluções de IA sem código e de baixo código e modelos inovadores de avaliação de risco de crédito projetados para melhorar a inclusão financeira.

“O nosso laboratório tem sido fundamental para impulsionar nossa jornada em busca de ideias e insights inovadores”, disse Shanji Xiong, cientista-chefe do Experian Innovation Lab. “Ao aproveitarmos a experiência dos nossos cientistas de dados com doutorado e engenheiros de software em IA e aprendizado de máquina, não apenas alcançamos marcos tecnológicos, mas também ajudamos a criar soluções que realmente fazem a diferença na vida das pessoas”.

Um legado de inovação

As conquistas do Laboratório incluem seu papel fundamental no desenvolvimento do Ascend Analytical Sandbox™, o primeiro produto comercial baseado na arquitetura de Big Data em nosso setor. Essa ferramenta revolucionária, que evoluiu para a Experian Ascend Platform™, redefiniu a análise de dados ao oferecer um ambiente hospedado na nuvem que proporciona insights incomparáveis, visualização avançada de dados e desenvolvimento de modelos contínuos.

A Plataforma Ascend continua a expandir os limites da inovação com o recente lançamento do Experian Assistant, uma ferramenta de IA geradora de ponta que aproveita entradas de linguagem natural e prompts fáceis de usar para reduzir o tempo de desenvolvimento de modelos e resolver casos de uso complexos. Com a tecnologia de IA agêntica, ele também permite que as instituições financeiras ampliem o escopo dos dados e utilizem técnicas avançadas de IA e aprendizado de máquina para pontuar efetivamente um número maior de consumidores. Isso não apenas aumenta a precisão e a inclusão, mas também se alinhaàmissão da Experian de promover maior inclusão financeira.

Outros avanços notáveis do Lab incluem as primeiras soluções orientadas por inteligência artificial para marketing e detecção de fraudes, a primeira solução baseada em aprendizado de máquina e otimização para resolução e gerenciamento de identidades e a integração da IA generativa em produtos personalizados para o consumidor, transformando a maneira como as pessoas gerenciam o crédito e tomam decisões financeiras informadas.

“Esses marcos ressaltam nosso compromisso com a inovação orientada por propósito”, disse Kathleen Peters, diretor de inovação da Experian Decision Analytics. “Ao enfrentar desafios do mundo real enfrentados por nossos clientes, o laboratório desempenhou um papel fundamental no avanço da liderança tecnológica e da competitividade de mercado da Experian”.

Impulsionando a visão da Experian

O Lab incorpora o compromisso duplo da Experian com a inovação com visão de futuro e o fomento de uma cultura colaborativa. Por meio do engajamento da liderança e iniciativas de base, o Lab acelera o progresso ao prototipar novas tecnologias e encorajar ideias orientadas por funcionários. Essa abordagem dinâmica garante que a Experian permaneça na vanguarda dos avanços orientados por dados, particularmente em áreas como IA Generativa e aprendizado de máquina.

Sobre o Innovation Lab

O Experian Innovation Lab colabora com os negócios da empresa para explorar, incubar, testar e ajudar a transformar produtos de conceito em desenvolvimento. O laboratório acelera o ritmo de desenvolvimento de novos produtos que chegam ao mercado, ajudando os clientes a crescerem, a resolver desafios empresariais e a melhorar a experiência do consumidor. O laboratório da América do Norte serviu como catalisador para o desenvolvimento de laboratórios no Reino Unido e no Brasil, ampliando os esforços de inovação da Experian em todas as partes do mundo. Para mais informações, visite https://www.experian.com/innovation-lab.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que proporciona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para desbloquear o poder dos dados e inovar. Como uma empresa do índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

