Franchising nos Estados Unidos em 2025 vai evoluir

O setor de franquias nos Estados Unidos experimentou um crescimento e uma transformação notável em 2024, demonstrando sua resiliência e adaptabilidade em um cenário econômico flutuante.

De acordo com a International Franchise Association (IFA), o setor de franquias dos EUA atingiu um recorde histórico, com mais de 800.000 estabelecimentos franqueados, gerando aproximadamente US$ 850 bilhões em produção econômica anual. Esse avanço representou um aumento de 5% nas vendas em relação a 2023.

Para 2025, se espera que a expansão venha por tendências como sustentabilidade e a responsabilidade social que, cada vez, mais são uma necessidade global tendo mais de 60% dos consumidores preferindo se envolver com marcas que demonstram práticas ambientais e éticas. Franqueadores que se dedicarem a iniciativas verdes e práticas sustentáveis podem atrair uma base de clientes mais ampla.

Ainda segundo a IFA, a expansão internacional é outra tendência significativa para 2025, com a projeção de que as franquias dos EUA aumentem sua presença global em 12%. Espera-se que o número de marcas de franquias dos EUA operando internacionalmente ultrapasse 50.000 unidades, com um notável aumento da expansão para mercados emergentes na Ásia e na América Latina. Esse crescimento internacional é apoiado por regulamentações de franquias aprimoradas e maiores oportunidades de comércio global.

Em 2025, prevê-se que 40% dos franqueados adotem soluções baseadas em IA para otimizar as interações com os clientes, simplificando processos operacionais. Essa mudança tecnológica promete aumentar a eficiência, personalizar as experiências dos clientes e fornecer insights valiosos para franqueados e franqueadores.

Em suma, a indústria de franquias dos EUA cresceu em 2024. A previsão para 2025 inclui forte ênfase em sustentabilidade, crescimento internacional e inovação tecnológica. Franqueadores e franqueados que enxergarem essas tendências estarão se posicionando para escalar exponencialmente suas empresas.

O especialista em franchising e expansão Jefferson Goulart esclareceu alguns pontos relacionados ao tema.

Como é visto o crescimento do franchising nos Estados Unidos?

Segundo Jefferson, "o maior mercado consumidor do mundo, atualmente, é sempre um excelente campo para investimentos e quando se trata de franquias. A segurança e o desempenho são fatores determinantes que elevam qualquer estatística de sucesso. Tanto novas redes de franquias de origem estadunidense quanto franquias latino-americanas têm grandes chances de expandir no mercado americano de maneira rápida e eficiente, contanto que sejam bem assessoradas e formatadas."

O que é preciso para investir em franquias nos Estados Unidos?

O especialista comenta que "é imprescindível ter em mente que o mercado de franquias americano é bastante maduro e bem regulamentado, e não aceita amadorismo."

"A contratação de empresas para assessorar a formatação de qualquer negócio em acordo com as leis estaduais, municipais e federais americanas, bem como, e, principalmente, formatados para realmente serem escaláveis, é um dos grandes desafios de empresas fora dos Estados Unidos quantos americanos."

Ele também ressalta que, "estar capitalizado e estabelecer um plano de negócios minucioso e realista, ajudam a prevenir instabilidades e entraves futuros."

Qualquer negócio é franqueável?

Jefferson afirma que, "essa questão é bastante desafiadora, mas a resposta definitiva é sim. Qualquer empresa que tenha um modelo de negócio validado e rentável pode se tornar uma franqueadora de sucesso. O primeiro passo é tomar a decisão e entender que ser franqueador é passar a vender negócios e não mais produtos ou serviços."

