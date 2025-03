Dia da Mulher promete impulsionar vendas e impactar economia

O Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março, é uma das datas mais significativas do calendário global, tanto do ponto de vista social quanto econômico. Comemorado em mais de 100 países, a ocasião não apenas reforça a luta por igualdade de direitos, mas também movimenta intensamente o comércio, tornando-se uma oportunidade estratégica para empresas de diversos segmentos, incluindo o setor gráfico.

De acordo com E-commerce Brasil e Meio&Mensagem, em países como Estados Unidos, as vendas relacionadas ao Dia da Mulher ultrapassam bilhões de dólares, impulsionadas pelo setor de presentes, cosméticos, moda e papelaria personalizada. No Brasil, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a data gerou um faturamento de aproximadamente R$ 2,3 bilhões no varejo em 2023, representando um aumento de 8% em relação ao ano anterior.

Setores como floricultura, perfumaria, joalheria e serviços de bem-estar registram alta expressiva nas vendas nestas, com consumidores buscando produtos que representem carinho e reconhecimento. Além disso, empresas de marketing e publicidade reforçam campanhas sazonais para engajar o público e impulsionar as vendas, destacou Victor Nakamura, Coordenador de Marketing da FuturaIM.

A relevância do setor gráfico na personalização de campanhas

A indústria gráfica desempenha um papel fundamental no fortalecimento da identidade visual das campanhas do Dia da Mulher. Impressos personalizados, como postais comemorativos e brindes corporativos, ganham destaque nesta época. Empresas que investem em materiais gráficos diferenciados conseguem ampliar sua visibilidade e agregar valor à experiência do consumidor.

Dados da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) apontam que, durante o primeiro trimestre do ano, há um crescimento médio de 12% na produção de materiais promocionais voltados para datas comemorativas. Esse aumento reflete o impacto direto da data no mercado de impressos e personalizações.

Países que mais lucram com o Dia da Mulher

Além do Brasil, outras nações registram faturamentos expressivos na data. Nos Estados Unidos, o National Retail Federation (NRF) estima que o consumo relacionado ao Dia da Mulher movimenta cerca de US$ 6 bilhões anualmente. Na China, datas como essas têm grande apelo comercial, empresas do e-commerce, como Alibaba e JD.com, registram picos de vendas com promoções especiais, atingindo bilhões de yuans em transações. No Reino Unido, segundo a Retail Economics, o varejo observa um crescimento significativo nas compras de itens voltados ao público feminino, especialmente no setor de beleza e bem-estar.

Por que investir no Dia da Mulher?

Empresas que incorporam o Dia da Mulher em seu planejamento estratégico não apenas aproveitam o potencial de vendas, mas também fortalecem sua conexão com o público feminino. Segundo a McKinsey & Company, marcas que promovem ações autênticas de valorização da mulher conquistam maior fidelização e engajamento. Além disso, campanhas bem estruturadas podem gerar impactos positivos na reputação da empresa, alinhando-a a valores contemporâneos de inclusão e reconhecimento.

Nakamura finaliza dizendo que “Investir na data significa aliar propósito e resultado, transformando a celebração em uma oportunidade comercial relevante e socialmente consciente. Seja no varejo, na indústria gráfica ou no setor de serviços, o Dia Internacional da Mulher se consolida como uma das datas mais promissoras do calendário comercial global”.

