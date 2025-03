Negócios podem ser impulsionados usando ferramentas digitais

A maior preocupação de todo micro e pequeno lojista é como aumentar suas vendas. É pensando nisso que milhões de empreendedores e empreendedoras dormem e acordam todos os dias - e não é para menos. Por outro lado, com 147 milhões de usuários no Brasil, o WhatsApp se tornou uma ferramenta que faz parte do cotidiano dos pequenos negócios, especialmente para empreendedores que buscam impulsionar suas vendas e criar uma conexão mais próxima com seus clientes. No entanto, para vender de forma eficaz, os pequenos e médios empreendedores - ou PMEs - têm buscado adotar estratégias que vão além do óbvio.

Para Fabrício Costa, Diretor de Serviços Financeiros da fintech global CloudWalk, certas práticas têm se mostrado eficazes para maximizar as vendas por meio do aplicativo de mensagens. “Links de pagamento, mensagens automatizadas, integração com lojas on-line, catálogos de produtos, entre outras tendências, são alternativas não só para otimizar as vendas das PMEs, mas também servem como porta de entrada para o mundo do e-commerce, no qual as barreiras físicas e geográficas deixam de existir e novos clientes compram todos os dias”, diz.

Passos iniciais como criar um perfil profissional da empresa no aplicativo, elaborar um catálogo de produtos, criar respostas rápidas e adotar automações são movimentos importantes para quem quer começar a vender on-line, destaca Costa. Para o executivo, o modelo traz vantagens como proximidade do cliente, alto nível de engajamento e um novo canal de vendas.

Plataformas como a InfinitePay, solução de serviços financeiros da CloudWalk, também ajudam o empreendedor. A plataforma disponibiliza ferramentas que contribuem para a otimização das vendas via WhatsApp. Entre as soluções oferecidas, está o Link de Pagamento, que possibilita a realização de transações dentro do aplicativo. Além disso, a Cobrança Online permite o envio automatizado de lembretes e confirmações de pagamento, auxiliando os empreendedores na gestão financeira de seus negócios.

“A InfinitePay utiliza inteligência artificial (IA) para prevenir fraudes e trazer uma taxa de aprovação mais alta para as vendas dessas empresas, com o objetivo de proteger o cliente contra roubos de informação”, diz o diretor da CloudWalk.



Abaixo é possível conferir uma lista de dicas para quem quer vender mais usando esses tipos de ferramentas:

Links de pagamento direto: permitem que os clientes concluam compras dentro do aplicativo, facilitando a conversão de vendas;





Feedbacks: depois de uma venda, é importante perguntar ao cliente sobre a experiência de compra e o produto – isso demonstra cuidado e atenção, e as avaliações positivas podem ser usadas para atrair novos clientes.

