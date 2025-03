CSC expande recursos de registradores de nomes de domínios locais na China

A CSC, registradora de domínios de classe empresarial e líder mundial na mitigação de ameaçasàsegurança de domínios, ao sistema de nomes de domínios (DNS) e às marcas digitais, anuncia hoje a expansão de seu sistema local de registro de nomes de domínios na China, ajudando empresas globais e locais a gerenciar domínios de classe empresarial na China.

Para abordar completamente o cenário e as políticas de cibersegurança em constante evolução, a CSC criou uma estrutura segura de suporte a domínios locais com um sólido foco em garantir a segurança cibernética para clientes globais, multinacionais chinesas, empresas estrangeiras de propriedade integral e joint-venture, ao mesmo tempo em que cumpre a política do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da República Popular da China sobre gerenciamento de nomes de domínios. Como resultado, as empresas globais que trabalham com a CSC podem gerenciar com segurança todo o seu portfólio de domínios globais em um único fornecedor.

“Empresas de todas as partes do mundo veem oportunidades no mercado chinês – e a CSC investiu tempo e recursos significativos no desenvolvimento de um sistema de registro totalmente local para atender às necessidades dessas organizações. Essa plataforma atende aos nossos padrões empresariais e procedimentos operacionais globais, incluindo recursos de segurança adicionais que não estão presentes em registradores voltados para consumidores”, afirma Jim Stoltzfus, presidente da divisão Digital Brand Services da CSC. “A infraestrutura foi projetada com resiliência em mente, oferecendo aos nossos clientes um alto nível de segurança e, ao mesmo tempo, simplificando a gestão de seus portfólios de nomes de domínio”.

Em 2017, o MIIT revisou a regulamentação de nomes de domínio da Internet, exigindo que cada site em um servidor doméstico não apenas obtivesse uma licença de provedor de conteúdo da Internet (ICP), mas também usasse um nome de domínio compatível registrado por meio de registros e registradores credenciados. Em 2020, a CSC foi a primeira empresa global a receber a licença de registrador de domínios e criou uma estrutura de suporte a domínios locais seguros no país e habilitada para a nuvem na China, conforme a regulamentação revisada.

“Como líder globalmente reconhecida em gestão de ativos digitais online e proteção de marcas, a CSC é uma parceira de confiança para as empresas da Forbes Global 2000. Nossa acreditação e capacidades locais representam uma oportunidade valiosa para expandirmos nossa expertise para a China, ajudando as empresas a estabelecer uma estratégia abrangente de domínio global e proteção de marca, além de aproveitar a gestão de DNS para apoiar os clientes chineses”, afirma Michael Wang, gerente-geral de Vendas da Grande China.

Com essa expansão de capacidades, a CSC pode gerenciar os portfólios de nomes de domínio globais e chineses das empresas, combinando um nível de segurança de classe empresarial com total conformidade às demandas das políticas locais de nomes de domínio. Para entrar em contato diretamente com a CSC, visite cscdbs.com.

Sobre a CSC

A CSC é a fornecedora confiável de inteligência de segurança e ameaças escolhida pela Forbes Global 2000 e 100 Best Global Brands (Interbrand®) com áreas de foco em segurança e gerenciamento de domínio, juntamente com proteção de marca digital e fraude. À medida que empresas globais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança, nossa plataforma DomainSecSM pode ajudá-las a entender as omissões de segurança cibernética que existem e ajudá-las a proteger seus ativos e marcas digitais on-line. Ao aproveitar a tecnologia proprietária da CSC, as empresas podem solidificar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ciberameaças que visam seus ativos on-line e reputação de marca, ajudando-as a evitar perdas de receita devastadoras. A CSC também fornece proteção de marca online – a combinação de monitoramento de marca on-line e atividades de execução – com uma visão multidimensional de várias ameaças fora do firewall que visam domínios específicos. Serviços de proteção contra fraudes que combatem o phishing nos estágios iniciais do ataque completam nossas soluções. Sediada em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC tem escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa global capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam – e nós conseguimos isso empregando especialistas em todos os negócios que atendemos. Visite cscdbs.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250304347146/pt/

Joyson Cherian

W2 Communications

CSC@w2comm.com

Sala de Imprensa da CSC®