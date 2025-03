Criador do capacete BRIC recebe Medalha de Mérito Acadêmico

Em evento ocorrido em 26/02, o engenheiro Guilherme Thiago de Souza, Engenheiro Consultor e sócio da Roboris, tomou posse na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI) e passou a ocupar a cadeira de número 79. Durante a cerimônia, ocorrida em Brasília (DF), ele também foi homenageado com o Colar do Mérito Acadêmico, um reconhecimento por sua contribuição ao setor aeroespacial e à inovação na área da saúde. Guilherme foi o criador da Bolha de Respiração Individual Controlada (BRIC), desenvolvida pela empresa durante a pandemia de Covid-19, que ajudou a salvar muitas vidas.

O Brasil viu sua primeira confirmação de Covid-19 exatamente no dia 26 de fevereiro de 2020, quando um paciente de 61 anos, vindo da Itália, foi diagnosticado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A partir daquele momento, o país entrou na corrida global para encontrar soluções médicas eficazes no combate à doença.

Foi nesse contexto que a Roboris, empresa paulista especializada em tecnologia e robótica industrial, desenvolveu e fabricou o capacete de ventilação BRIC. O dispositivo foi testado no Hospital das Clínicas da FM-USP, onde diversos estudos sobre novas técnicas pioneiras vêm sendo estudadas desde então, e se destacou por proporcionar uma ventilação não invasiva ao paciente, reduzindo consideravelmente a necessidade de intubação e evitando a contaminação da equipe médica. Com um design semelhante ao de escafandros de mergulho, o BRIC provou ser mais eficaz que as máscaras faciais convencionais e teve seu uso em diversos estados brasileiros, liderado pelo Hospital das Clínicas HCFMUSP pela equipe da Pneumologia do Dr. Carlos Carvalho e Dr. Marcelo Amato.

“O reconhecimento que estou recebendo se deve ao meu trabalho durante a pandemia no desenvolvimento e fabricação da BRIC como solução tecnicamente viável e efetiva no enfrentamento à crise global, dispositivo esse que, além dos desafios técnicos inerentes ao uso clínico de forma efetiva, também envolveu o desafio da cadeia logística, de falta ou restrição de insumos e matéria-prima durante sua fabricação na pandemia. Durante a pandemia, houve uma colaboração entre a academia e a indústria para desenvolver soluções de fabricação nacional”, afirma Guilherme.

“Outros projetos na minha trajetória profissional contribuíram para uma avaliação positiva, principalmente os projetos nos quais estive envolvido nos últimos dez anos de trabalho para o setor aeroespacial, onde atuei e atuo em projetos pioneiros e de ponta como cabines de pinturas robotizadas e com sistemas de visão para aviação comercial e executiva, sistemas de preparação de superfície de aeronaves, sistemas de alinhamento de fuselagens entre outros ainda em desenvolvimento sob sigilo. Um advogado envolvido em um processo em Brasília, na época da covid, conheceu meu trabalho durante a pandemia, conversou com colegas do setor e, interessado, encaminhou meu material para a indicação”, complementa o engenheiro.

Reconhecimento e o futuro da inovação no Brasil

Além do avanço no setor aeroespacial, o engenheiro ressalta a importância da inovação no sistema de saúde brasileiro. “O Brasil possui inovações significativas no setor de saúde, especialmente na pesquisa e prática médica, com destaque para equipes reconhecidas mundialmente, como a do professor Marcelo Amato em pneumologia. O país está avançando em áreas como telemedicina, realizando atendimentos em UTIs e até em presídios, especialmente no estado de São Paulo. No entanto, o desafio é obter e expandir esses recursos e inovações para outras regiões do Brasil, necessitando de mais investimentos para uma distribuição mais equitativa abrangendo todo o país”, ressalta Guilherme.

Website: http://www.roboris.com.br