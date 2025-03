Rapid learning: microcursos auxiliam equipes multiculturais

Em um mundo cada vez mais globalizado, a capacidade de se comunicar efetivamente em inglês desafia equipes multiculturais. Segundo dados da Enciclopédia Britannica, repercutidos pela National Geographic, o inglês é o idioma mais falado no mundo, com aproximadamente 1 bilhão e 270 milhões de falantes em todo o globo.

Nesse contexto, o Lingopass, empresa que oferece soluções de aprendizagem de idiomas para o mercado corporativo, lançou mais de 100 microcursos e treinamentos de curta duração. Os microcursos são categorizados por setor, área e habilidades de liderança, a fim de ajudar as organizações que buscam superar barreiras linguísticas e culturais. Organizações como Embraer, Nestlé e Dataprev estão entre os clientes da marca.

Suzana Lordelo, COO e cofundadora do Lingopass, observa que, apesar da importância do inglês para o mundo corporativo, a rotina intensa dos profissionais e as diferenças culturais podem representar desafios significativos.

“Os microcursos são uma solução para o desenvolvimento contínuo de equipes multiculturais. Eles possuem a característica de serem atualizados e produzidos com informações recentes e assertivas”, destaca.

Para Laura Olivato, Head of Learning and Development do Lingopass, o formato compacto dos microcursos permite que profissionais adquiram conhecimentos específicos de forma rápida e prática.

“Em equipes multiculturais, onde as diferenças podem impactar a produtividade e a colaboração, treinamentos de curta duração ajudam os colaboradores a desenvolverem habilidades de comunicação e integração sem comprometer sua rotina de trabalho”, afirma.

Rapid learning: aprendizado acelerado para um mundo globalizado

O rapid learning, em inglês, é uma abordagem que foca no aprendizado rápido de estruturas essenciais para o dia a dia profissional. “Hoje, em um mercado globalizado, é possível ter que lidar com fornecedores, clientes e parceiros em inglês”, destaca Lordelo. "Os colaboradores precisam de um aprendizado que seja prático e rapidamente adquirido. Não dá para esperar para usar o que você aprende só daqui a 6 meses ou 1 ano”.

Olivato complementa: “No Lingopass, desenvolvemos microcursos no formato rapid learning, como Giving and receiving feedback, Conducting Meetings, Negotiation skills, Making presentations e Writing business emails”, explica. “Com os microcursos, os colaboradores podem conduzir reuniões e fazer apresentações e negociações, além de interagir com colegas e clientes internacionais”, complementa.

Desafios da comunicação em equipes multiculturais

Lordelo destaca que um dos principais desafios enfrentados por equipes multiculturais é a comunicação em inglês. “Muitas vezes, o não-dito do idioma acaba interferindo no dito”, observa. “A língua vem com um contexto cultural, e embora sua frase possa estar correta gramaticalmente, a comunicação pode se tornar ineficaz por faltar esse contexto cultural. Por isso, deve-se olhar a língua de forma holística, focando em sua aplicação e uso diário”, explica.

Para empresas em processo de internacionalização, esses desafios podem ser ainda maiores. “Empresas que passam por internacionalização muitas vezes não estão preparadas para os desafios linguísticos e culturais”, explica.

Flexibilidade e personalização

A flexibilidade dos microcursos é um dos fatores-chave dessa modalidade. Além disso, para Olivato, a personalização dos microcursos permite atender às necessidades específicas de diferentes setores e funções.

“No Lingopass, temos microcursos como English for Problem-Solving in CS, Foundations of HR in Multinationals: Onboarding and Basics, English for Negotiation and Logistics in Procurement, entre outros. Dessa forma, os colaboradores podem aprender vocabulário e estruturas linguísticas diretamente aplicáveis às suas atividades diárias”, explica.

Microcursos auxiliam organizações brasileiras

Lordelo conta que a Embraer incluiu dois microcursos na jornada de aprendizado do Lingopass: International aviation regulations e Essential airport English vocabulary. Esses treinamentos estão alinhados ao plano da empresa de investir R$ 20 bilhões no Brasil até 2030, conforme noticiado pela Exame.

“Já a Nestlé adicionou microcursos como Inclusive HR english: Communication for diversity and inclusion e Management and customer Service, buscando fortalecer a capacitação linguística de seus times em mais de 190 países”.

Olivato acrescenta que a Dataprev, por sua vez, integrou microcursos focados em habilidades de liderança, como Cross-cultural communication e Negotiation skills, considerando suas parcerias com empresas como a Oracle, dos Estados Unidos, como demonstra uma publicação do site Valor.

Tecnologia como aliada do aprendizado

O uso de tecnologias e plataformas digitais tem sido fundamental para tornar o aprendizado mais eficiente e engajador ao oferecer interatividade, gamificação e personalização.

“Para equipes distribuídas globalmente, o acesso a conteúdos on-line facilita a capacitação contínua e promove um ambiente de aprendizagem dinâmico e engajador”, completa Lordelo. “Com foco na praticidade, flexibilidade e personalização, eles permitem que profissionais adquiram habilidades linguísticas e culturais essenciais para atuar em um mercado globalizado”, diz.

Como ressalta Olivato, “o rapid learning é um aliado no aprendizado linguístico, que precisa ser constante e aplicável ao dia a dia. Para muitas empresas, esses treinamentos têm sido a chave para superar desafios em um cenário internacional”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.lingopass.com.br