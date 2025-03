Seguindo tendências da estética, Doce Pele expande negócios

O mercado de estética no mundo vem crescendo a uma taxa significativa e continuará a crescer no período entre 2024 e 2030 cerca de 8,3% ao ano, segundo relatório divulgado pela Grand View Research. Dentre os motivos, destaca-se a crescente necessidade das pessoas de atender a demandas da sociedade. E neste cenário, a procura por método menos invasivos tem aumentado significativamente.

A seguir são apresentadas as principais tendências do mercado de Estética em 2025 com a finalidade de orientar empreendedores e investidores na tomada de decisões estratégicas.

Tratamentos não invasivos

Segundo matéria veiculada no portal de negócios de beleza da Beauty Fair, com o avanço da tecnologia e a crescente exigência por soluções estéticas menos agressivas, os tratamentos não invasivos se consolidam como uma das principais tendências de 2025. A procura por esses procedimentos reflete a necessidade de correções sutis e naturais, sem longos períodos de recuperação ou riscos cirúrgicos.

De acordo com Larissa Eleodoro, enfermeira pós-graduada em Estética Dermatológica e fundadora da rede de clínicas Doce Pele, "os tratamentos não invasivos constituem a principal tendência da estética, que vem inovando com tratamentos e tecnologias que reduzem a necessidade de procedimentos invasivos. Assim, é possível minimizar o tempo de recuperação da pele, tornar os tratamentos mais confortáveis e também alcançar resultados altamente eficazes. É necessário que as clínicas de estética invistam em novas tecnologias, pois o setor está em constante crescimento. Além disso, utilizar equipamentos modernos que melhoram a textura da pele e promovem resultados ainda mais satisfatórios aos pacientes é fundamental".

Protocolos personalizados

A estética personalizada está em ascensão, pois proporciona soluções mais eficazes e alinhadas ao perfil de cada paciente, de acordo com matéria veiculada pelo site da empresa Contourline. Em 2025, os protocolos exclusivos que combinam tecnologias como harmonização facial, bioestimuladores e terapias a laser, dentre outros, ganharão ainda mais espaço.

Segundo Larissa, "os tratamentos personalizados estão entre as principais tendências, pois cada paciente busca ser avaliado de forma individualizada, considerando não apenas suas características de pele, mas também seus hábitos diários, como alimentação, prática de atividade física, qualidade do sono e consumo de água. Esses fatores influenciam diretamente os resultados dos tratamentos, tornando essencial um planejamento personalizado”.

Tratamentos alinhados à saúde e bem-estar dos pacientes

Ainda segundo a matéria divulgada pelo portal da Contourline, os tratamentos estéticos que conservam alinhamento com bons hábitos de saúde e o bem-estar dos pacientes representam também uma tendência para este ano.

A enfermeira afirma: "O foco em saúde e bem-estar tornou-se um aspecto essencial nos tratamentos estéticos. Hoje, não tratamos mais os procedimentos estéticos de forma isolada, mas sim de maneira integrada, considerando a saúde e o bem-estar do paciente como um todo. Essa abordagem envolve a análise dos hábitos diários do paciente, suas queixas e fatores que impactam sua pele e seu corpo. É importante adotar uma visão holística no cuidado com os pacientes, garantindo que a estética esteja alinhada à saúde e ao bem-estar. Esse olhar abrangente permite às clínicas oferecer tratamentos mais eficazes e personalizados, além de promover o equilíbrio e o ganho de confiança por parte dos pacientes".

Cuidado com a pele / Bons hábitos de “Skincare”

Em 2025, o Skincare deixa de ser apenas uma tendência para se tornar uma necessidade essencial na rotina dos pacientes que buscam saúde e beleza de forma integrada, segundo matéria veiculada no portal da Adcos.

A especialista Larissa afirma: "Os cuidados com a pele são muito importantes, pois potencializam os resultados dos procedimentos estéticos, servindo como complemento essencial. A ampla divulgação de produtos e rotinas de cuidados na mídia reflete a conscientização sobre a importância da manutenção da pele em casa. É fundamental que as clínicas de estética reforcem a necessidade de um acompanhamento contínuo, associando os tratamentos realizados a uma rotina domiciliar de Skincare personalizada para cada paciente".

Integração de tecnologias

Os tratamentos e aparelhos estéticos que combinam diferentes tecnologias representam o futuro da estética neste ano de 2025, pois atendem à crescente demanda por procedimentos eficazes e personalizados, de acordo com a matéria da Contourline.

De acordo com a especialista, "a integração de tecnologias é uma das principais tendências e chegou para ficar. Cada vez mais, surgem novas tecnologias e tratamentos integrados num único aparelho estético, que se tornam mais versáteis e cujos parâmetros de funcionamento podem ser ajustados para um certo tipo de tratamento e uma determinada característica da pele, permitindo, assim, avanços significativos nos tratamentos. Assim, conseguimos potencializar ainda mais os resultados dos procedimentos, associando técnicas avançadas a tratamentos minimamente invasivos, proporcionando resultados superiores e mais eficazes. Ao oferecer um protocolo exclusivo, é de extrema importância utilizar equipamentos que integram tecnologias de ponta, como ultrassom micro e macro focado, bioestimuladores de colágeno e lasers para a melhora da textura da pele, associados a outros protocolos faciais".



“Manter um portfólio de protocolos e tratamentos de Estética e Harmonização Facial sempre em sintonia com tendências de mercado é fundamental para obter credibilidade e proporcionar aos pacientes resultados eficazes”, afirma Rogério Pires, sócio da Doce Pele Franquias.



A rede de franquias Doce Pele já conta com Unidades em São José do Rio Preto – SP e Ribeirão Preto – SP; e planeja abrir outras clínicas ao longo de 2025.

