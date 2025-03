Capacitar a liderança é vital para a longevidade de empresas

Diante de um cenário empresarial global cada vez mais desafiador, a capacitação contínua de CEOs e da alta liderança torna-se uma necessidade estratégica para a sustentabilidade e o sucesso das organizações. A 28ª edição da Global CEO Survey, divulgada recentemente pela PwC, revela um dado alarmante: 45% dos CEOs brasileiros acreditam que seus negócios não serão viáveis nos próximos dez anos caso não se reinventem. Essa estatística reflete a urgência de desenvolver lideranças para enfrentar transformações profundas em seus setores.



"Estudos do tipo evidenciam que os principais desafios para os executivos brasileiros estão relacionados à adoção de novas tecnologias, à gestão da força de trabalho e à criação de valor em um ambiente de constantes mudanças. Em um contexto em que a inteligência artificial (IA) generativa já impacta significativamente os resultados de diversas empresas, é imprescindível que os CEOs possuam não apenas conhecimentos técnicos, mas também habilidades estratégicas para liderar a transformação organizacional a médio e longo prazo, capacitando suas equipes para os próximos desafios", alerta Valéria Pimenta, especialista em análise comportamental e desenvolvimento de liderança.



Para 34% dos CEOs brasileiros, por exemplo, o uso de tecnologias emergentes como a inteligência artificial já resultou em um aumento significativo de receitas, segundo o estudo. “No entanto, o sucesso dessas iniciativas depende diretamente da capacidade das lideranças em implementar mudanças estruturais que alinhem inovação com os objetivos de negócio”, diz Valéria.



“Além das transformações tecnológicas, vale lembrar que os CEOs enfrentam desafios relacionados à gestão de pessoas e à retenção de talentos”, reforça a especialista. A pesquisa aponta que a falta de mão de obra qualificada é considerada a maior ameaça por 30% dos executivos brasileiros. “Nesse cenário, a capacitação de lideranças não se limita a preparar os CEOs para o presente, mas também a garantir a formação de equipes preparadas para o futuro”, explica.



Fomentar ambientes plurais que promovam o aprendizado contínuo



“A capacitação de lideranças também contribui para a criação de culturas organizacionais mais resilientes e inclusivas. Líderes bem-preparados estão mais aptos a fomentar ambientes que incentivem a diversidade, o aprendizado contínuo e a inovação. Esses elementos são fundamentais para garantir a relevância das organizações em um mercado cada vez mais competitivo”, reforça a especialista.



A pesquisa da PwC também lança um alerta: as lideranças empresariais precisam se reinventar para assegurar a viabilidade de seus negócios a longo prazo. “Nesse contexto, a capacitação contínua emerge como um dos principais fatores de diferenciação competitiva. Investir no desenvolvimento de CEOs e da alta liderança é garantir que as organizações estejam preparadas para os desafios do futuro, promovendo inovação, sustentabilidade e crescimento”, afirma Valéria.



Por fim, é essencial que empresas e lideranças reconheçam a capacitação não como um custo, mas como um investimento imprescindível para a longevidade e a prosperidade no mercado.

