Novo Monster Hunter Wilds da Capcom ultrapassa 8 milhões de unidades vendidas com incrível velocidade!

A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que as vendas mundiais de Monster Hunter Wilds, lançado em 28 de fevereiro de 2025, ultrapassou 8 milhões de unidades em 3 dias, sendo o título que alcançou este marco com mais rapidez na história da empresa.

Monster Hunter Wilds (Graphic: Business Wire)

Monster Hunter Wilds é o último lançamento da série Monster Hunter e se passa em um mundo em constante transformação, que em um momento é uma região selvagem, repleta de monstros atacando, e em outro se transforma em um ambiente natural rico e repleto de vida.Monster Hunter Wilds apresenta belas e grandiosas representações visuais possibilitadas pelo RE ENGINE, o mecanismo de desenvolvimento de jogos de propriedade da Capcom, e pelo "cross-play", permitindo que os jogadores aproveitem o jogo eletrônico em conjunto, independentemente da plataforma do jogo.

Após o anúncio do jogo, a Capcom fez a atraente promoção de Monster Hunter Wilds para um amplo público ao redor mundo, exibindo o título em eventos internacionais de videogame e realizando um teste beta aberto online para dar a muitos jogadores a chance de experimentá-lo, enquanto oferece atualizações sobre informações do jogo mediante eventos online, como Monster Hunter Wilds Showcase. Como resultado destas iniciativas mundiais contínuas, Monster Hunter Wilds provocou grande entusiasmo e obteve vendas de 8 milhões de unidades em 3 dias, o mais rápido que qualquer jogo eletrônico tenha feito na história da Capcom.

A Capcom se mantém firmemente comprometida em satisfazer as expectativas de todos os usuários, ao aproveitar seus recursos de desenvolvimento de jogos líderes do setor para criar experiências de jogos eletrônicos com muita diversão.

Sobre a série Monster Hunter

A série Monster Hunter consiste em jogos de ação de caça que colocam os jogadores contra monstros gigantes em belos ambientes naturais. Tendo início com o primeiro título em 2004, a série definiu um novo gênero no qual os jogadores colaboram para caçar monstros ferozes com seus amigos, crescendo em um fenômeno mundial com vendas acumuladas da série superando 108 milhões de unidades (em 31 de dezembro de 2024).

SOBRE A CAPCOM

A Capcom é líder mundial em desenvolvimento, edição e distribuição de entretenimento interativo para consoles de jogos, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo as franquias inovadoras Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka, Japão. Mais informações sobre a Capcom podem ser encontradas em https://www.capcom.co.jp/ir/english/

