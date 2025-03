Primeira impressora industrial AMCM M290-2 FLX com nLIGHT na América do Norte entregue à Sintavia

A Sintavia, LLC, líder mundial na fabricação de componentes aeroespaciais totalmente digitais, anunciou hoje que encomendou a primeira impressora 3D industrial multilaser na América do Norte equipada com sistemas de laser de fibra de modelagem de feixe nLIGHT AFX. Os lasers gêmeos de 1,2 kW de última geração, instalados em uma AMCM M290-2, permitem que os operadores de impressoras 3D industriais modulem o tamanho e a forma do ponto do feixe sem qualquer perda de potência e densidade de material, resultando em construções mais produtivas e com menos desperdício.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250228035360/pt/

AMCM M290-2 FLX Printer (left); Difference between normal Gaussian laser spot and nLIGHT laser spot (right) (Photo: Business Wire)

“Damos as boas-vindas a essa nova adição ao nosso parque de impressoras”, disse Brian Neff, fundador e CEO da Sintavia. “Nos próximos anos, conforme vamos desenvolvendo e aplicando essa nova tecnologia, esperamos poder imprimir nossos componentes com espessuras de camada de 150 µm ou mais, sem perder nenhuma propriedade do material, aumentando consideravelmente a produção de nossas impressoras instaladas. A melhor parte do sistema nLIGHT, depois de totalmente testado, é que ele pode ser adaptado em outras impressoras EOS e AMCM existentes com o mínimo de equipamentos novos.”

“Não podemos pensar em um local melhor para o primeiro sistema dual nLIGHT nos EUA do que a Sintavia”, disse Martin Bullemer, diretor administrativo da AMCM, GmbH. “Com seus recursos de manufatura aditiva verticalmente integrados, incluindo extensos laboratórios de testes, eles são adequados para ajudar a desenvolver e expandir os recursos da tecnologia de modelagem de feixe de laser nLIGHT.”

Os sistemas de modelagem de feixe de laser, como o nLIGHT, oferecem um avanço na produtividade do laser em relação ao formato de laser gaussiano que atualmente é padrão no setor de manufatura aditiva de fusão em leito de pó (PBF). A modelagem de feixe permite que o material totalmente denso seja derretido em um diâmetro três vezes maior do que os sistemas de laser padrão, o que significa que as espessuras de camada padrão usadas atualmente pelo setor (normalmente de 30 a 45 µm) podem ser duplicadas ou triplicadas sem nenhuma perda de desempenho do material. Ao mesmo tempo, como uma peça agora pode ser impressa usando menos camadas, menos condensado (o jato de vapor de metal gerado durante o processo de PBF) é produzido. O condensado é o subproduto mais problemático do processo de PBF, e estudos demonstraram que o uso dos lasers de modelagem de feixe da nLIGHT pode reduzir esse fluxo de resíduos em até 70%. Por fim, com a fusão total de camadas de construção mais espessas sem perder a densidade, o tamanho do grão na direção z é aumentado, resultando em melhor desempenho do material, especialmente para as aplicações com requisitos de alta fluência.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é a principal fabricante de componentes totalmente digitais que abastece o setor aeroespacial e de defesa. A empresa utiliza um projeto verticalmente integrado e capacidade de manufatura aditiva, combinados com uma linha de produção digital sem interrupções, para fornecer componentes termodinâmicos e de energia de última geração, como trocadores de calor, combustores e bombas, para os principais integradores de sistemas em todo o mundo. Os componentes projetados e fabricados aditivamente pela Sintavia incluem os primeiros componentes de metal AM a serem instalados em um jato de combate e em um submarino movido a energia nuclear. Para obter mais informações, acesse http://www.sintavia.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250228035360/pt/

Sintavia, LLC

Lindsay Lewis

+1 954.474.7800