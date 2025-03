Ambiq democratiza Edge AI com SoCs da Série Apollo330 Plus

AUSTIN, Texas, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Ambiq®, fornecedora líder de soluções de semicondutores de potência ultrabaixa que abordam os desafios significativos de consumo de energia da computação convencional e de IA na borda, lança a série Apollo330 Plus System-on-Chip (SoC). A série consiste em um Apollo330 Plus básico no Apollo330B Plus e no Apollo330M Plus, cada um oferecendo um rico conjunto de opções de periféricos e de conectividade para serviços de saúde, casas e edifícios inteligentes, aplicações industriais de borda e muito mais para impulsionar a IA sempre ativa e em tempo real na borda.

Características Principais:

Processador de aplicação Arm ® Cortex ® -M55 de até 250 Mhz com a tecnologia turboSPOT ® e Arm ® Helium™

Cortex -M55 de até 250 Mhz com a tecnologia turboSPOT e Arm Helium™ Processador de rede ARM Cortex-M4F de 48/96 MHz e rádio multiprotocolo (em opções de produtos sem fio)

Desempenho acima de 16x mais rápido com menor latência, e eficiência de energia de IA 30x melhor do que as soluções semelhantes baseadas em processadores Cortex-M da geração anterior

Microfone digital PDM de potência ultrabaixa para voz verdadeiramente sempre ativa

Várias opções de pacote e conectividade, como Bluetooth® Low Energy, Matter e Thread para diversos dispositivos de borda



A série Apollo330 Plus foi desenvolvida especificamente para permitir a inferência de IA sempre ativa e em tempo real nos dispositivos. Desenvolvido na plataforma proprietária de tecnologia de otimização de energia de sublimite da Ambiq (SPOT®), alcança um desempenho sem precedentes 16x mais rápido e uma eficiência de energia de IA até 30x melhor em comparação com as soluções semelhantes baseadas em processadores Cortex-M da geração anterior, para que os fabricantes possam oferecer recursos inovadores e estender a vida útil do dispositivo, oferecendo conectividade multiprotocolo em diversos pontos de extremidade e aprimorando as experiências do usuário.

A arquitetura Apollo330 Plus utiliza totalmente o processador ARM Cortex-M55 com a tecnologia ARM Helium para aceleração de IA, processando até 8 MACs por ciclo. A série Apollo330 Plus inclui 2 MB de RAM do sistema no chip, 2 MB de memória não volátil incorporada, um grande cache I de 32 KB e um cache D de 32 KB em um barramento amplo, e um rádio multiprotocolo para desenvolvedores criarem produtos de alto desempenho e eficiência energética.

“Embora os dispositivos inteligentes de hoje dependam muito da computação em nuvem que consome muita energia, a série Apollo330 Plus cria uma nova oportunidade ao viabilizar o processamento de IA de borda verdadeira”, disse Fumihide Esaka, CEO da Ambiq. "Isso capacita os fabricantes a criar dispositivos inteligentes mais duradouros e mais responsivos para residências, escritórios e fábricas."

"Com um número crescente de aplicativos de IA de borda novos e atraentes surgindo em todos os mercados, incluindo industriais e residências inteligentes, a viabilidade do processamento de IA de potência ultrabaixa diretamente na borda será transformador", disse Laurence Bryant, Vice-Presidente de Marketing de Segmento da Linha de Negócios de IoT da Arm. “Com esta nova solução, baseada na Arm, a Ambiq está abrindo caminho para dispositivos mais inteligentes e eficientes que possam fornecer inteligência em tempo real em uma ampla gama de casos de uso.”

A série Apollo330 Plus oferece três variantes:

O modelo básico Apollo330 Plus sem conectividade sem fio oferece um rico conjunto de periféricos para dispositivos portáteis, médicos/de saúde e casas inteligentes, capacitando os desenvolvedores a criar facilmente aplicativos sofisticados baseados em sensores.

O Apollo330 B Plus é uma extensão do Apollo330 Plus com suporte Bluetooth ® Low Energy (BLE) para uma ampla seleção de periféricos conectados e aplicativos de áudio

Plus é uma extensão do Apollo330 Plus com suporte Bluetooth Low Energy (BLE) para uma ampla seleção de periféricos conectados e aplicativos de áudio O Apollo330M Plus adiciona ainda suporte a rádio multiprotocolo para IEEE 802.15.4, Thread e Matter, criando uma rede de malha de interoperabilidade de baixa potência entre dispositivos de borda industrial, medidor inteligente e casa inteligente da última geração



Sua arquitetura multicore simplificada abrange um potente processador de aplicativos e um coprocessador de rede dedicado para um desempenho de rádio sem compromissos. O design simplifica o desenvolvimento e oferece um desempenho de rádio multiprotocolo sem compromissos, com uma força de sinal robusta de até +14dBm e maior sensibilidade de rádio.

Recursos inovadores secureSPOT® 3.0 baseados na tecnologia Arm TrustZone® aprimoram ainda mais os SoCs da Série Apollo330 Plus, garantindo a integridade e a confidencialidade dos dados transmitidos e processados por dispositivos conectados. Com mecanismos de segurança baseados em hardware, como inicialização segura e atualizações seguras de firmware, esses SoCs fornecem proteção robusta contra acesso não autorizado e ataques maliciosos, permitindo a implantação segura em vários aplicativos.

Como a mais nova adição ao portfólio da Ambiq, a série Apollo330 Plus SoC estabelece um novo padrão para o processamento de IA de potência ultrabaixa na borda. Com mais conectividade, segurança, um conjunto mais amplo de interfaces periféricas e várias opções de pacotes, esses SoCs fornecem aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para a implementação de soluções de IA sofisticadas e com eficiência energética em dispositivos de borda.

Veja a Série Apollo330 Plus SoC e visite a Ambiq no Embedded World 2025 reservando uma reunião com sua equipe.

Sobre a Ambiq

Nossa missão é habilitar a inteligência (inteligência artificial (IA) e além) em todos os lugares, fornecendo as soluções de semicondutores de menor potência. Habilitamos que nossos clientes forneçam computação de inteligência artificial na borda, onde os desafios de consumo de energia são mais profundos. Nossas inovações tecnológicas, baseadas na tecnologia patenteada e proprietária de otimização de energia de sublimite (SPOT), proporcionam fundamentalmente uma melhoria múltipla no consumo de energia em relação aos projetos tradicionais de semicondutores. Nós alimentamos mais de 260 milhões de dispositivos hoje. Para mais informações, visite www.ambiq.com.

Contato

Charlene Wan

VP de Branding, Marketing, Relações com Investidores

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/caa4645a-4944-4bf7-b13b-0a3177b7d62c

