Netforce garante compromisso de investimento de € 45 milhões da GEM Global Yield LLC SCS, a fim de apoiar o crescimento e a inovação em tecnologia para cumprimento da lei

A Netforce, uma empresa de desenvolvimento de tecnologia de aplicação da lei, sente o prazer de anunciar um compromisso de investimento estratégico de € 45 milhões da GEM Global Yield LLC SCS ("GEM"), um grupo de capital privado e investimentos alternativos de US$ 3,4 bilhões.

"Nossa ambição é equipar as autoridades policiais com ferramentas que permitam às mesmas agir com precisão, controle e respeito pelos direitos fundamentais", disse Laurent Mollinari, Diretor Executivo da Netforce. "Este compromisso da GEM é um forte respaldo de nossa visão e irá nos permitir dimensionar nossas operações, refinar nossas tecnologias e expandir nossas soluções a nível mundial."

O acordo prevêàNetforce um compromisso de até € 45 milhões para o período de 36 meses após a cotação em bolsa das ações da empresa. Mediante uma facilidade de subscrição de ações, a Netforce terá permissão de colocar ações na GEM em intervalos e quantidades determinadas pela administração da empresa, sem obrigação de saque mínimo.

A Netforce desenvolveu e patenteou a EstunGlove, a primeira luva de impulso elétrico do mundo, agora reconhecida em mais de 100 países. Esta solução não letal e dissuasiva ajuda as autoridades policiais a apaziguar situações críticas, ao minimizar riscos e garantir a segurança pública. À medida que as agências enfrentam desafios operacionais cada vez mais complexos, a Netforce mantém o compromisso em fornecer equipamentos inovadores que melhoram a segurança e, ao mesmo tempo, defendem os direitos humanos.

A EstunGlove oferece uma alternativa inovadora às ferramentas tradicionais de fiscalização, com aplicações em segurança nacional, gestão de multidões, segurança de eventos, segurança prisional e segurança de transporte. Com este investimento, a Netforce irá aumentar a produção para atenderàdemanda mundial, formar parcerias estratégicas com agências de segurança pública para adaptar soluções aos desafios do mundo real e reforçar sua presença internacional para expandir seu impacto na segurança pública.

"Gostaria de expressar minha sincera gratidãoàGEM por seu apoio estratégico e financeiro, bem como pela confiança depositada em nosso projeto. Este compromisso marca um passo importante em nossa missão de redefinir equipamentos de aplicação da lei não letais e oferecer soluções inovadoras que combinem eficiência quanto aos direitos humanos. Através desta colaboração, podemos acelerar nosso crescimento, expandir nosso impacto e equipar as forças de intervenção com ferramentas mais adequadas aos desafios atuais", disse Laurent Mollinari, Diretor Executivo da Netforce. "Gostaria também de estender meus agradecimentosàLicorne Gulf, sob a liderança de Irina Duisimbekova e Alexandre Katrangi. Sua contribuição significativa e rede influente foram essenciais na estruturação desta parceria estratégica."

Sobre a Netforce

A Netforce é uma empresa pioneira em tecnologia de aplicação da lei dedicada a desenvolver soluções inovadoras e não letais para a segurança pública. Ao combinar tecnologia de ponta com comprometimento com os direitos humanos, a Netforce visa equipar as agências de aplicação da lei com ferramentas que melhorem tanto a segurança como a redução da tensão. Acesse https://www.nexstun.com para saber mais.

Sobre a GEM

A GEM Global Yield LLC SCS ("GEM") é um grupo de investimento alternativo e capital privado de US$ 3,4 bilhões com escritórios em Paris, Nova York e Nassau (Bahamas). A GEM administra um conjunto diversificado de meios de investimento com foco em mercados emergentes e concluiu mais de 590 transações em 75 países. Sua família de fundos e meios de investimento proporcionaàGEM e seus parceiros exposição a aquisições de empresas de pequena e média capitalização, investimentos privados em ações públicas e investimentos de risco selecionados.

