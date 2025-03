MEMX nomeia David Mellor para liderar as vendas de tecnologia de mercado global

A MEMX, uma operadora de câmbio voltada para a tecnologia, fundada por membros para beneficiar todos os investidores, anunciou hoje a nomeação de David Mellor como diretor de Vendas de Tecnologia de Mercado Global da empresa. A sede de Mellor será em Londres e ele se centrará no desenvolvimento contínuo dos negócios de tecnologia de mercado da empresa, priorizando sua expansão internacional.

Antes de ingressar na MEMX, Mellor passou quatro anos no London Stock Exchange Group, mais recentemente liderando a transformação tecnológica de seus negócios de câmbio e, anteriormente, liderando o crescimento nas regiões EMEA e Ásia. Sua ampla experiência no setor e seus relacionamentos profundamente enraizados serão cruciais para promover o compromisso da MEMX de expandir sua presença na Europa e na Ásia, ao mesmo tempo em que reforça sua posição como líder mundial em inovação de mercado.

“Desde o lançamento da MEMX Technologies, temos orgulho de ter feito parcerias com várias plataformas dos EUA que viram seus volumes aumentarem e experimentaram melhores níveis de desempenho como resultado direto de nossa tecnologia. À medida que os mercados globais continuam evoluindo, estamos entusiasmados com a perspectiva de formar relacionamentos comerciais com bolsas internacionais e fornecer a tecnologia comprovada e resiliente da MEMX a novos participantes de negociação”, disse o CEO da MEMX, Jonathan Kellner. “A profunda experiência e o histórico comprovado de David em tecnologia de negociação de câmbio serão fundamentais para solidificar nossa posição mundial e ajudar a garantir que continuemos a fornecer soluções inovadoras aos investidores.”

“Com o forte compromisso da MEMX com a inovação e soluções testadas pelo mercado, estamos bem posicionados para atender às necessidades em evolução dos participantes do mercado global”, disse David Mellor. “Estou empolgado por me unir a uma equipe que criou uma tecnologia de ponta líder do setor e espero estabelecer ainda mais a MEMX como líder no espaço internacional de negociação de câmbio.”

A MEMX lançou seu negócio de tecnologia de mercado em 2022, disponibilizando sua tecnologia inovadora para outros, permitindo que eles criem bolsas e ATS com mais rapidez e eficiência.

