Xsolla Offerwall aumenta a monetização dos jogos e melhora o engajamento dos jogadores que não pagam

A Xsolla, empresa líder mundial em comércio de videogames, anuncia o lançamento do Xsolla Offerwall, uma solução dinâmica criada para melhorar a monetização de jogos e o engajamento dos jogadores. Um dos desafios mais significativos para os desenvolvedores é monetizar os jogadores que não fazem compras no aplicativo. O Xsolla Offerwall capacita os desenvolvedores a criar uma estratégia de monetização equilibrada, permitindo que os jogadores ganhem recompensas virtuais ao completarem missões ou ações de anunciantes, impulsionando, assim, o engajamento e o aumento da receita.

O Xsolla Offerwall se destaca no setor por oferecer aos desenvolvedores e editores até 90% de participação na receita, superando em muito a média típica do setor de 30% a 60%. Esse modelo generoso garante que os desenvolvedores maximizem sua receita, mantendo a flexibilidade em suas estratégias globais de monetização.

Os desenvolvedores podem integrar perfeitamente o Xsolla Offerwall em seus jogos existentes e se beneficiar do seguinte:

Aumento do engajamento dos jogadores: Engajar os jogadores com uma gama diversificada de tarefas, incluindo custo por instalação (CPI), custo por engajamento (CPE), custo por aquisição (CPA) e custo por clique (CPC)

Engajar os jogadores com uma gama diversificada de tarefas, incluindo custo por instalação (CPI), custo por engajamento (CPE), custo por aquisição (CPA) e custo por clique (CPC) Escopo e alcance de monetização mais amplos: Ao oferecer missões e recompensas que atraem um público global, os desenvolvedores podem obter receita de mercados inexplorados e gerar resultados em escala

Ao oferecer missões e recompensas que atraem um público global, os desenvolvedores podem obter receita de mercados inexplorados e gerar resultados em escala Autenticação de usuário aprimorada para obtenção de melhores resultados: A autenticação de usuário baseada em SMS melhora a qualidade do tráfego e evita fraudes antes da conclusão da oferta. Isso garante transações seguras e uma experiência perfeita para jogadores e desenvolvedores

A autenticação de usuário baseada em SMS melhora a qualidade do tráfego e evita fraudes antes da conclusão da oferta. Isso garante transações seguras e uma experiência perfeita para jogadores e desenvolvedores Aumento da retenção de jogadores com Xsolla Points: Recompensar os jogadores com mais do que apenas a moeda do jogo, introduzindo Xsolla Points resgatáveis. Esse incentivo extra mantém os jogadores engajados, estimula uma maior participação nas ofertas e proporciona um valor duradouro por meio de recompensas no jogo

“Com o Xsolla Offerwall, estamos permitindo que os desenvolvedores de jogos consigam novos fluxos de receita e, ao mesmo tempo, agreguem valor aos jogadores por meio de experiências gratificantes e envolventes”, disse Chris Hewish, diretor de estratégia da Xsolla. “Esta solução é um divisor de águas para os desenvolvedores que buscam expandir seus esforços de monetização e engajar os jogadores de várias maneiras.”

O Xsolla Offerwall já está disponível para oportunidades de monetização e publicidade nos Estados Unidos, com planos de expansão global, proporcionando novos fluxos de receita e conexões mais profundas com jogadores de todo o mundo. Para saber mais ou começar, acesse: xsolla.pro/rws25offerwall

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com

