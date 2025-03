A NetApp é reconhecida como Escolha dos Clientes pela Gartner® Peer Insights™ 2025 na categoria Plataformas de Armazenamento Primário

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje que foi nomeada Escolha dos Clientes no "Voz do Cliente" da Gartner Peer Insights 2025 na categoria Plataformas de Armazenamento Primário.

O "Voz do Cliente" da Gartner Peer Insights 2025, categoria Plataformas de Armazenamento Primário, reuniu avaliações de 126 usuários finais verificados da NetApp, e 98% deles concluíram, em 31 de dezembro de 2024, que recomendariam a NetApp.

A Gartner define o mercado de plataforma de armazenamento primário (PSP, primary storage platform) como "lida com as necessidades dos líderes de infraestrutura e operações (I&O) para operar e apoiar produtos padronizados de armazenamento empresarial, junto com capacidades de serviços nativos na plataforma para apoiar aplicações estruturadas de dados".

"Acreditamos que ser reconhecida como a Escolha dos Clientes em 2025 na categoria Plataformas de Armazenamento Primário valida os esforços que fizemos para fornecer infraestrutura inteligente de dados para ajudar nossos clientes a atender as demandas da era da IA hoje e no futuro", afirmou Cesar Cernuda, presidente da NetApp. "Sentimos que determinamos um ritmo de inovação implacável para garantir que nosso portfólio apoie o referencial de infraestrutura inteligente de dados que dá aos nossos clientes o poder de manipular seus dados em todo ambiente. A NetApp fornece o único portfólio no mercado que é totalmente integrado por inteligência, dando aos clientes agilidade e segurança do começo ao fim".

A NetApp conduz inovação implacável

No ano passado, a NetApp atualizou seu portfólio unificado e otimizado por blocos de armazenamento empresarial de objetos. Não importa se os clientes estão buscando soluções para cargas de trabalho tradicionais, como banco de dados, tentando otimizar seus ambientes VMware, ou implementando uma IA empresarial; a NetApp tem o sistema certo para fornecer desempenho, escalabilidade e ricos serviços de dados, independentemente do tamanho ou orçamento da empresa.

A NetApp fornece o armazenamento mais seguro do planeta, ajudando os clientes a aprimorar sua resiliência cibernética com recursos de segurança integrados, como a solução NetApp ONTAP® de proteção autônoma contra ransomware com IA (ARP/AI). Com 99% de detecção de ameaças de ransomware de forma precisa e validada externamente, os clientes podem usar a ARP/AI para responder e se recuperar mais rapidamente de ataques com a segurança mais precisa possível no nível do armazenamento. Também reduzindo o risco operacional para os clientes, a NetApp oferece uma garantia de recuperação em caso de ransomware, fornecendo compensação financeira no caso improvável de a NetApp não conseguir recuperar os dados protegidos por imagem caso haja ataque de ransomware.

"Ganhar a confiança dos nossos clientes é uma das nossas principais prioridades, e acreditamos que nossos clientes falaram por si no último relatório 'Voz do Cliente' da Gartner Peer Insights", afirmou Gabie Boko, diretora de marketing da NetApp. "Acreditamos que a NetApp está avançando no fornecimento de infraestrutura sem silos, construída com inteligência para atender as necessidades do mundo real. Mas isso não vem de nós; com a opinião nas 126 avaliações dos usuários verificados coletadas na Peer Insights, esse reconhecimento mostra que nossos clientes acreditam que entregaremos a segurança, a flexibilidade e a escalabilidade de que precisam do seu fornecedor de armazenamento primário".

Para ler o conteúdo na íntegra do relatório "Voz do Cliente" da Gartner Peer Insights 2025 para a categoria Plataformas de Armazenamento Primário, acesse: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2KD84JAU&ct=250225&st=sb

Gartner® e Peer Insights™ são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. O conteúdo do Gartner® Peer InsightsTM consiste nas opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato, nem representa as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo,nem oferece quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a este conteúdo, sobre sua exatidão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nas suas publicações de pesquisa e não aconselha usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as maiores classificações ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Nenhum sistema de detecção ou prevenção de ransomware pode garantir totalmente a segurança quanto a um ataque de ransomware. Embora seja possível que um ataque possa passar desapercebido, a tecnologia da NetApp age como uma importante camada adicional de defesa, e nossa pesquisa indica que a tecnologia da NetApp resultou em um alto grau de detecção para certos ataques de ransomware baseados em criptografia de arquivos.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura inteligente de dados, combinando armazenamento unificado de dados, dados integrados e serviços operacionais e de cargas de trabalho para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando a observabilidade e a IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossos serviços operacionais e de cargas de trabalho proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência para infraestrutura e cargas de trabalho por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, da carga de trabalho ou do ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para concretizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250304147219/pt/

Contato para a mídia:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato para investidores:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com