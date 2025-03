Parse Biosciences adianta planos para lançar produtos de acessibilidade à cromatina de célula única

A Parse Biosciences, líder em sequenciamento de célula única acessível e escalável, afirmou hoje seus planos de prosseguir com o desenvolvimento e o lançamento futuro de seus produtos de cromatina de célula única Evercode™. Isso ocorre depois que a Parse invalidou as patentes que a 10x Genomics havia reivindicado contra os produtos Evercode Whole Transcriptome da Parse e o subsequente cancelamento de uma avaliação sobre essas patentes. Em conexão com esses eventos, a Parse chegou a uma resolução favorável com a 10x Genomics sobre outras patentes que não estão relacionadas aos produtos Evercode existentes da Parse ou a seus futuros produtos de acessibilidade de cromatina.

A tecnologia de acessibilidade da cromatina da Parse utiliza uma nova abordagem com vantagens sobre os métodos existentes, como o ATAC-seq, e fornecerá dados mais uniformes e de maior qualidade. A Parse planeja disponibilizar suas novas soluções para acesso antecipado no final de 2025.

“Continuaremos com nosso foco incansável no fornecimento de soluções inovadoras de célula única que atendam melhor às necessidades da comunidade de pesquisa”, disse Charlie Roco, CTO e cofundador da Parse Biosciences. “A Parse tem o compromisso de desenvolver e fornecer inovações para ajudar os cientistas a descobrir algumas de suas maiores questões.”

As últimas inovações da Parse incluem o recente lançamento do kit Evercode Penta, o maior kit de sequenciamento de célula única que permite aos pesquisadores analisar até 5 milhões de células em um único experimento.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é usada por 2.500 clientes em todo o mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e uma solução interativa de análise de dados, a Trailmaker.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

