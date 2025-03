Prodapt lança aplicativo Data in a Box para operadoras de fibra na plataforma Snowflake

A Prodapt, líder em consultoria, reengenharia de negócios e serviços gerenciados para os setores de telecomunicações e tecnologia, anunciou hoje o OneFibreData, um aplicativo baseado em Snowflake para provedores de banda larga de fibra, permitindo otimizar operações, aprimorar a experiência do cliente e viabilizar fluxos de trabalho com Agentic AI.

Dados empresariais fragmentados e funções isoladas dificultam a criação de operações inteligentes e sincronizadas. O OneFibreData resolve esse problema ao integrar e processar dados de diversas fontes — na nuvem, em servidores locais e de APIs — para criar ecossistemas de dados escaláveis e governáveis.

Com desenvolvimento acelerado de data marts, consultas simplificadas e relatórios e visualizações mais claros, o OneFibreData oferece uma base sólida para análises de dados acionáveis. Com dados orientando cada decisão de negócios, desde a otimização das operações em campo até a melhoria na taxa de resolução de problemas dos clientes, as empresas ganham agilidade no mercado em constante evolução. Por meio de um marketplace de dados, a solução democratiza os insights, permitindo que gestores acompanhem e aprimorem o desempenho funcional.

Niel Styles, diretor de arquitetura da informação da CityFibre, afirmou: "agora, com todos os nossos dados centralizados, conseguimos implementar casos de uso de IA em grande escala muito antes do previsto".

"O OneFibreData combina a plataforma Snowflake Data Cloud com a expertise da Prodapt em integração de sistemas para oferecer uma plataforma de dados empresarial robusta. Capaz de executar diversas cargas de trabalho de dados, incluindo de IA generativa, a plataforma Snowflake é a escolha ideal para operadoras de telecom que operam em múltiplas regiões e nuvens e buscam unificar, analisar, compartilhar e aproveitar seus dados para impulsionar decisões inteligentes e crescimento", afirmou Jon Penrose, líder de indústria de telecom da Snowflake.

"O OneFibreData chega em um momento fundamental da era da IA", afirmou Rajiv Papneja, CTO da Prodapt. "À medida que avançamos, os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) serão cada vez mais comuns, tornando a qualidade, governança e escalabilidade das plataformas de dados o verdadeiro diferencial para o sucesso dos modelos de IA generativa. A Prodapt continuará ampliando os recursos e funcionalidades do OneFibreData para torná-lo a principal solução para cargas de trabalho de IA".

Sobre a Snowflake

A Snowflake torna a IA empresarial mais acessível, eficiente e confiável. Mais de 10.000 empresas no mundo todo, incluindo centenas das maiores corporações globais, utilizam a AI Data Cloud da Snowflake para compartilhar dados, desenvolver aplicativos e impulsionar seus negócios com IA. A era da IA empresarial já chegou. Saiba mais em snowflake.com (NYSE: SNOW).

Sobre a Prodapt

A Prodapt é a maior empresa especializada no setor de Connectedness. Como parceira estratégica de tecnologia com foco em IA, ela oferece consultoria, reengenharia de negócios e serviços gerenciados para as maiores empresas de telecom e tecnologia que desenvolvem as redes e experiências digitais do futuro. A Prodapt foi reconhecida pela Gartner como uma grande fornecedora regional de serviços de TI com forte atuação no setor de telecom.

Conectando 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos no mundo todo, os clientes da Prodapt incluem Google, Amazon, SoftBank, PayPal, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung, entre muitos outros.

Certificada como “Great Place To Work® Certified™”, a Prodapt conta com mais de 6.000 especialistas em tecnologia e áreas específicas em mais de 30 países. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial The Jhaver Group, com 130 anos de história e mais de 32.000 funcionários em mais de 80 localidades ao redor do mundo.

Acesse www.prodapt.com para obter mais informações. Siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

