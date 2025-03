Silver Lake fechará a transação da Endeavor em 24 de março a US$ 27,50

A Silver Lake anuncia que fechará sua aquisição da Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR) em 24 de março de 2025 a US$ 27,50 por ação, sujeita apenas às condições de fechamento que a Silver Lake está confiante de que serão satisfeitas antes desse momento. Há quase um ano, a Silver Lake firmou um acordo de fusão vinculativo a esse preço após extensas negociações com um comitê especial de diretores independentes da empresa e está confiante de que US$ 27,50 foi e é uma consideração apropriada e justa para todos os acionistas da Endeavor. O preço de US$ 27,50 representa um prêmio de 57% sobre o preço de fechamento não afetado das ações da Endeavor em 24 de outubro de 2023, o último dia completo de negociação antes do anúncio da Silver Lake de sua intenção de fazer uma proposta para tornar a empresa privada.

Foi noticiado na imprensa que grandes blocos de acionistas arbitraram o negócio para exigir uma avaliação. A Silver Lake acredita que a negociação generalizada por esses Hedge Funds, muitos dos quais acumularam posições substanciais nas ações da Endeavor (e presumivelmente também em sua subsidiária pública, TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO)) somente após o anúncio do acordo, causou um aumento artificial no preço das ações. A avaliação dá aos dissidentes o direito ao valor justo de suas ações da Endeavor, e não aos valores atribuíveisàinflação artificial por meio de atividade de arbitragem.

Diante desse cenário, a Silver Lake informa a todos os dissidentes que não pretende pagar a eles qualquer contraprestação pela fusão no fechamento - nem em qualquer momento até que haja uma resolução completa com relação a essas reivindicações de avaliação - de acordo com seus direitos sob a lei de Delaware. Todos os acionistas que enviaram reivindicações de avaliação válidas até o prazo final de 4 de fevereiro de 2025 podem aperfeiçoar seus direitos de avaliação de acordo com a lei de Delaware após o fechamento e buscar essas reivindicações. No entanto, a lei de Delaware não confere aos acionistas dissidentes o direito de receber a contraprestação da fusão no fechamento nem antes da determinação judicial final do litígio de avaliação.

Além disso, todos os acionistas que comprarem ações no mercado após o prazo de 4 de fevereiro de 2025 devem estar cientes de que não têm o direito de exigir avaliação dessas ações recentemente adquiridas. Os acionistas devem consultar a Declaração de Informações da Endeavor registrada no Cronograma 14C em 15 de janeiro de 2025, para obter um resumo mais detalhado dos direitos de avaliação.

De agora em diante, a Silver Lake permanecerá focada nos negócios da Endeavor, em parceria com a equipe de gestão da Endeavor e seus outros investidores-âncora. A Silver Lake pretende defender vigorosamente qualquer litígio relacionadoàaquisição da Endeavor e espera concluir a transação.

Sobre a Silver Lake

A Silver Lake é uma empresa global de investimentos em tecnologia, com aproximadamente US$ 102 bilhões em ativos combinados sob gestão e capital comprometido e uma equipe de profissionais sediada na América do Norte, Europa e Ásia. As empresas do portfólio da Silver Lake geram coletivamente cerca de US$ 258 bilhões de receita por ano e empregam aproximadamente 517.000 pessoas em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250303372460/pt/

CONTATOS DA SILVER LAKE

Mídia:

Matt Benson/Ginger Li

mediainquiries@silverlake.com

Edelman Smithfield

Jennifer.Stroud@edelmansmithfield.com