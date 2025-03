Fugini explica tecnologia do molho de tomate sem conservante

A Fugini busca oferecer molhos mais naturais, sem conservantes, mas com o sabor do caseiro. Com experiência no mercado de molhos de tomate, a empresa investe em tecnologia para preservar a qualidade do alimento e segurança dos produtos.

A Fugini utiliza um processo chamado pasteurização, onde se eleva a temperatura, eliminando microorganismos e garantindo a durabilidade dos produtos sem conservantes artificiais por até um ano. Todos esses processos de produção permitem que o molho mantenha o sabor, saudabilidade e acessibilidade, sem a necessidade de aditivos.

“Nosso compromisso é levar produtos mais saudáveis à mesa dos consumidores, sem abrir mão do sabor e da praticidade. Investimos constantemente em tecnologia para garantir que nossos molhos sejam saborosos e seguros sem o uso de conservantes”, afirma Giulia Ninelli da Fugini.

Devido a uma crescente demanda do mercado por alimentos naturais, a proposta da Fugini é a Clean Label, termo em inglês que significa rótulo limpo. A ideia é usar compostos extraídos da natureza para substituir os aditivos químicos, utilizados para preservar e melhorar as características sensoriais do alimento.

O molho Fugini é composto por apenas seis ingredientes: tomate, cebola, amido modificado, sal, salsa e alho. Com essa seleção de ingredientes, a empresa reafirma seu compromisso com a qualidade do produto e com a saudabilidade.

A linha de molhos sem conservantes da Fugini é ampla e diversificada, oferecendo desde o clássico molho de tomate tradicional até o extrato e a passata rústica, que contêm apenas um ingrediente.

Além disso, a marca conta com uma linha especial de molhos, elaborados com ingredientes de verdade. Com uma seleção de ingredientes e um processo de produção que visa a segurança alimentar, a Fugini trabalha com opções saudáveis e livre de conservantes.

Website: https://www.comprefugini.com.br/