Metodologias ágeis modernizam gestão de projetos de software

Contratos de escopo fechado têm sido tradicionais em projetos de software; contudo, diante das rápidas mudanças do mercado e da necessidade de adaptação, essa abordagem apresenta limitações. Em projetos de escopo fechado, todas as funcionalidades, prazos e custos são definidos previamente e, com o decorrer do desenvolvimento, surgem revisões devido a requisitos imprecisos e novas integrações, resultando em extensos aditivos contratuais.

Pesquisa do Project Management Institute (PMI) indicam que a flexibilidade inerente às metodologias ágeis pode elevar a taxa de sucesso dos projetos em até 28%, ao permitir ajustes contínuos com base em feedback dos stakeholders e nas variações do mercado. Nesse contexto, muitas empresas vêm adotando abordagens ágeis com equipes multidisciplinares – os chamados squads –, que operam em ciclos curtos (sprints) e realizam entregas incrementais.

Em vez de um planejamento rígido que não permite revisões durante o desenvolvimento, as metodologias ágeis promovem a colaboração constante entre áreas técnicas e de negócio. Esse modelo possibilita a identificação de ajustes durante o desenvolvimento, permitindo revisões ao longo do projeto.

A T2S, por exemplo, utiliza um Agile Squad estruturado para projetos complexos e com escopo flexível. Conforme explica o Diretor Executivo da empresa, Ricardo Pupo Larguesa, “o formato possibilita o uso de orçamento de OPEX – ou seja, despesas operacionais –, o que oferece maior flexibilidade financeira para ajustes contínuos.” Outro sócio da T2S, Rodrigo Lopes Salgado, ressalta que “as metodologias ágeis geram indicadores de produtividade efetivos, e as reuniões diárias aceleram a mitigação de problemas, permitindo uma resposta rápida às mudanças no ambiente de negócios”. Os depoimentos apontam para um modelo que prevê entregas contínuas e possibilidade de adaptação ao longo do projeto.

Para contextualizar, o termo OPEX (despesas operacionais) refere-se aos custos recorrentes necessários para manter o funcionamento diário de uma empresa – como salários, aluguel, utilidades e manutenção. Essa definição, amplamente difundida em fontes como a Wikipédia e publicações especializadas, destaca a importância de se dispor de um orçamento flexível que permita investimentos contínuos na operação sem imobilizar recursos em ativos de longo prazo.

Metodologias ágeis e seus benefícios para a contratante

Metodologias ágeis são abordagens de gerenciamento de projetos que priorizam a flexibilidade, a colaboração contínua entre equipes e stakeholders, a entrega incremental de valor e a capacidade de responder rapidamente a mudanças. Inspiradas no Manifesto Ágil, essas metodologias fundamentam-se em princípios que valorizam interações e feedback constantes, promovendo a adaptação do produto e dos processos à medida que o projeto evolui.

De acordo com os especialistas em gestão ágil ouvidos pela pesquisa do PMI, a adoção dessas metodologias possibilita um desenvolvimento iterativo e incremental, permitindo que cada ciclo ou sprint resulte em uma entrega funcional e potencialmente utilizável. Essa dinâmica favorece uma comunicação constante entre as equipes técnicas e a contratante, garantindo que as expectativas e necessidades do negócio sejam continuamente validadas e ajustadas.

Larguesa explica que, para a contratante, os benefícios dessas metodologias manifestam-se em diversas frentes. Primeiramente, a capacidade de adaptação a mudanças assegura que o produto final esteja alinhado com as condições do mercado e as necessidades emergentes, evitando divergências de escopo e surpresas desagradáveis. A transparência proporcionada pelos ciclos curtos e pelas reuniões diárias permite o monitoramento em tempo real do progresso do projeto, reduzindo riscos e possibilitando intervenções rápidas em caso de desvios. Ele também adiciona que a abordagem ágil promove maior eficiência e produtividade, pois incentiva o foco em entregas de valor e a eliminação de atividades que não agregam benefício ao negócio. Assim, a contratante passa a receber entregas contínuas que evoluem de acordo com as prioridades estratégicas, facilitando a tomada de decisões e o alinhamento com os objetivos corporativos.

Outro aspecto relevante é a otimização do investimento financeiro. Ao utilizar modelos baseados em OPEX – despesas operacionais –, a contratante conta com maior flexibilidade para ajustar o escopo do projeto conforme as necessidades surgem, sem comprometer o orçamento global com aditivos contratuais onerosos.

Dessa forma, a transformação dos métodos tradicionais para abordagens ágeis representa não apenas uma mudança de paradigma, mas uma alternaiva estratégica para empresas que buscam inovação, eficiência e resultados consistentes em seus projetos de software.

Com a crescente pressão competitiva, a escolha por modelos flexíveis e colaborativos tem se mostrado decisiva para a eficiência dos projetos. A gestão dos projetos torna-se um processo vivo e adaptável, capaz de responder de forma rápida a mudanças de mercado e de tecnologia, garantindo entregas alinhadas com as metas do negócio.

