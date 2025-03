Lenovo™ na MWC 2025: expandindo os limites da criatividade, produtividade e inovação com IA

Lenovo apresenta sua nova linha de PCs com IA Yoga™ e IdeaPad™, software inovador e conceitos revolucionários, todos projetados para elevar a criatividade, a produtividade e a experiência do usuário. Ampliando seu portfólio de IA, a Lenovo traz mais PCs Copilot+ AI, desempenho impulsionado por GPUs NVIDIA e designs com eficiência energética, reforçando sua visão de uma Tecnologia Mais Inteligente para Todos.

"À medida que elevamos os limites da inovação em IA a um novo patamar, é essencial lembrar que garantir o acessoàIA para todos também é um princípio fundamental da filosofia da Lenovo. Da mesma forma, ao redefinir os limites do poder na tecnologia, devemos assegurar que ela continue sendo uma força positiva", disse Jun Ouyang, vice-presidente sênior e gerente geral do segmento de consumo do Grupo de Dispositivos Inteligentes. "Com o anúncio de inovações como o Yoga Pro 9i Aura Edition, o IdeaPad Slim 3x e o Lenovo Yoga Solar PC Concept, a Lenovo apresentou um conjunto de novos dispositivos e provas de conceito que permitem aos usuários expressar sua criatividade sem limitações, com um ‘processo’ não restringido pelo poder de processamento do PC, graçasàinovação baseada em IA".

Destaques de inovação na MWC 2025:

Yoga Solar PC Concept: um notebook alimentado por energia solar

Unindo funcionalidade e sustentabilidade, o Yoga Solar PC Concept integra um painel solar de alta eficiência (com taxa de conversão de 24%) e a tecnologia Back Contact Cell para maximizar a captação de energia solar. Seu sistema de Rastreamento Solar Dinâmico garante a melhor captação de energia, mesmo em condições de pouca luz. Apenas 20 minutos de exposição direta ao sol podem fornecer até uma hora de reprodução de vídeo, um grande avanço na integração de energia renovável em notebooks para consumidores.

Novos notebooks Lenovo Yoga AI: ampliação da Aura Edition

Lenovo expande sua linha Aura Edition desenvolvida com Intel e lança os mais recentes notebooks Yoga com AMD Ryzen AI, todos equipados com hardware e software otimizados para IA para oferecer uma experiência de computação fluida e personalizada:

IdeaPad: IA para todos

IdeaPad Slim 3x (15”, 10) – Um laptop com IA equipado com o Snapdragon® X, que oferece recursos do Copilot+ AI, desempenho de 45 TOPS na NPU e uma autonomia de bateria de alta eficiência para um público mais amplo. Sua eficiência aprimorada por IA acelera rascunhos, edições e chamadas de vídeo, enquanto o Rapid Charge garante duas horas de bateria em apenas 15 minutos. A capa metálica, testada pela norma MIL-STD-810H, assegura durabilidade, e o slot para SSD expansível prepara o dispositivo para futuras atualizações de armazenamento.

Provas de conceito inovadoras:

Kit de energia solar para Yoga - Inspirado no Yoga Solar PC Concept, este painel solar removível com USB-C utiliza a tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) para conversão eficiente de energia, permitindo que os usuários carreguem dispositivos em qualquer lugar com luz solar.

Preços e disponibilidade na EMEA, a partir de:

Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) – Junho de 2025, a partir de € 1.699 (incl. IVA)

– Junho de 2025, a partir de Yoga Pro 7i Aura Edition (14”, 10) – Março de 2025, a partir de € 1.399 (incl. IVA)

– Março de 2025, a partir de Yoga Pro 7 (14”, 10) – Abril de 2025, a partir de € 1.399 (incl. IVA)

– Abril de 2025, a partir de Yoga Slim 7 (14”, 10) – Março de 2025, a partir de € 999 (incl. IVA)

– Março de 2025, a partir de Yoga 7 2 em 1 (16”, 10) – Março de 2025, a partir de € 1.299 (incl. IVA)

– Março de 2025, a partir de Yoga 7 2 em 1 (14”, 10) – Março de 2025, a partir de € 1.099 (incl. IVA)

– Março de 2025, a partir de IdeaPad Slim 3x (15”, 10) – Março de 2025, a partir de € 599 (incl. IVA)

– Março de 2025, a partir de IdeaPad Pro 5, Slim 5 e 5 2 em 1 – disponíveis em mercados selecionados, preços iniciais disponíveis mediante solicitação

Para conferir o comunicado de imprensa completo e mais detalhes sobre outros anúncios da Lenovo, acesse oKit de imprensa da MWC 2025 da Lenovo.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia, com receita de US$ 57 bilhões, classificada em #248 no Fortune Global 500, e atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com uma visão ousada de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo consolidou seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, workstations, smartphones e tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está criando um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em qualquer lugar. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

