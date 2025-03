Estudo apresenta dados de sondagem industrial

Relatório divulgado pelo Portal da Indústria, chamado Sondagem Industrial, informou que a produção industrial apresentou queda em relação a dezembro de 2024, seguindo a tendência sazonal do período. No entanto, segundo os dados apresentados, o recuo foi menos acentuado do que nos anos anteriores. O número de empregados, por sua vez, manteve-se praticamente estável, contrariando o padrão histórico de retração no primeiro mês do ano. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) registrou aumento, permanecendo acima das médias mensais da série histórica por onze meses consecutivos com 69%.

Conforme informado na publicação da Sondagem Industrial, houve uma redução dos estoques da indústria, que ficaram abaixo do nível planejado pelo setor pelo segundo mês consecutivo. Esse movimento pode indicar uma retomada gradual da demanda, impulsionando uma previsão otimista para os próximos meses.

O relatório aponta dados sobre a produção industrial, que em janeiro de 2025 alcançou um índice de 48,9 pontos, abaixo da linha divisória de 50 pontos, indicando retração. No entanto, esse recuo foi menor do que o observado nos últimos quatro anos. Empresas de pequeno e médio porte registraram queda na produção, enquanto as grandes indústrias tiveram crescimento. Regionalmente, Norte, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram retração, enquanto Nordeste e Sul tiveram avanço na produção.

O número de empregados no setor industrial atingiu 49,6 pontos, revelando estabilidade em janeiro, de acordo com a publicação. Esse resultado destoa do padrão histórico, que costuma indicar queda na contratação no início do ano. Empresas de grande porte tiveram aumento no quadro de funcionários, enquanto pequenas e médias registraram redução. No recorte regional, Sul e Centro-Oeste apresentaram crescimento nas contratações, ao passo que Norte, Nordeste e Sudeste registraram queda no emprego industrial.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locação de equipamentos em Fortaleza Trans Obra, afirmou que o relatório da Sondagem Industrial revela tendências importantes para o setor de locação de equipamentos para construção civil e que a queda na produção industrial em janeiro de 2025, embora inferior à dos anos anteriores, reforça o impacto da sazonalidade no setor. José Antônio disse ainda que o comportamento distinto entre empresas de diferentes portes também é um ponto de atenção e que enquanto pequenas e médias indústrias enfrentaram retração, as grandes empresas registraram crescimento na produção e aumento no número de empregados. “Esse cenário indica que o setor de franquias de locação de equipamentos para construção civil pode se beneficiar ao alinhar suas ofertas às necessidades das grandes indústrias, que continuam investindo e expandindo suas operações. Franquias de sucesso estão no setor da construção civil contribuindo para economia com gastos de manutenção em equipamentos comprados em vez de locados”.

Ainda sobre o relatório divulgado, observa-se que a Utilização da Capacidade Instalada da indústria ficou em 69% em janeiro de 2025, um aumento de um ponto percentual em relação a dezembro de 2024 e dois pontos percentuais acima da média histórica para o mês. Esse é o décimo primeiro mês consecutivo em que a UCI se mantém em níveis elevados. O avanço foi impulsionado pelo desempenho das grandes empresas, enquanto médias mantiveram estabilidade e pequenas apresentaram retração, de acordo com o que aponta o relatório.

O estudo ainda mostra que o nível de estoques na indústria recuou pelo terceiro mês consecutivo, atingindo 49 pontos em janeiro de 2025, abaixo da linha divisória de 50 pontos. Apesar disso, a queda foi menos intensa e disseminada do que a observada em dezembro de 2024. Pequenas, médias e grandes empresas registraram redução nos estoques. Regionalmente, somente as indústrias do Norte tiveram crescimento nos estoques, enquanto no Nordeste os níveis se mantiveram estáveis.

Perguntado sobre os dados divulgados, José Antônio disse que o estudo aponta desafios e oportunidades para o setor de locação de equipamentos e que a recuperação gradual da demanda industrial e a estabilidade no número de empregados criam um cenário favorável para empresas que conseguirem se posicionar estrategicamente, especialmente no modelo de franquias de locação de equipamentos para construção civil, que pode atender de forma eficiente às diferentes realidades regionais e às demandas específicas de cada porte de indústria. “O setor de aluguel de máquinas e equipamentos deve oferecer produtos com qualidade para ajudar as empresas a diminuírem o custo com compra e manutenção de máquinas e equipamentos”.

