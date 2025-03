Unisys escolhe servidor de mídia da Radisys para impulsionar seus serviços de correio de voz de última geração

A Radisys® Corporation, líder mundial em soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje que a Unisys, uma provedora mundial de soluções de tecnologia, escolheu o Engage Media Server da Radisys para melhorar suas ofertas de correio de voz para operadoras de rede móvel (MNO) de Tier 1.

O Engage Media Server da Radisys permite que a Unisys modernize ainda mais sua infraestrutura relacionada às ofertas de correio de voz e se alinheàsua estratégia de nuvem e contêineres. Um dos serviços essenciais de correio de voz que a plataforma da Radisys fornece é a função de recurso de mídia (MRF), responsável por tarefas essenciais como mixagem de mídia, transcodificação e detecção de sinal de multifrequência de tom duplo (DTMF). A Unisys escolheu o Engage Media Server da Radisys por sua capacidade de oferecer um desempenho sólido em implementações virtualizadas e baseadas na nuvem.

“Os recursos do Engage Media Server da Radisys se alinhamànossa estratégia de nuvem e fornecem o desempenho e a flexibilidade de que precisamos para continuar inovando nossas ofertas e atendendo às demandas de nossos clientes”, disse Sean Tinney, vice-presidente de gerenciamento de soluções em Enterprise Computing Solutions da Unisys. “O Engage Media Server da Radisys não só oferece os recursos robustos de processamento de mídia necessários para nossos serviços avançados de correio de voz, mas também garante uma integração perfeita com nossos sistemas existentes, estabelecendo uma base sólida para o crescimento e a inovação contínuos.”

O Engage Media Server da Radisys suporta uma ampla gama de serviços de áudio e vídeo em tempo real, incluindo VoLTE e comunicações unificadas, bem como análises avançadas, como reconhecimento de voz, análise de visão computacional e melhorias de qualidade de vídeo.

“A plataforma Engage Media Server da Radisys é capaz de lidar com o complexo processamento de mídia, ao mesmo tempo em que permite integração e escalabilidade perfeitas”, explicou Al Balasco, diretor de Media, Core and Applications Business da Radisys. “Estamos confiantes de que a plataforma ajudará a Unisys a continuar oferecendo experiências excepcionais de correio de voz a seus clientes.”

A Unisys iniciará a transição para o servidor da Radisys este ano com uma grande operadora na Alemanha.

Sobre a Unisys

A Unisys é uma empresa internacional de soluções tecnológicas que promove avanços para as principais organizações do mundo. Nossas soluções – nuvem, IA, local de trabalho digital, logística e computação empresarial – ajudam nossos clientes a desafiarem o status quo e a liberar todo o seu potencial. Para saber como temos ajudado nossos clientes a impulsionar o que é possível há mais de 150 anos, acesse unisys.com e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Radisys

A Radisys é líder global em soluções e serviços de telecomunicações abertas. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração otimizam as arquiteturas e os padrões abertos de referência combinados com software e hardware abertos, permitindo que os fornecedores de serviço impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio de soluções de ponta a ponta, desde endpoints digitais a soluções principais e de acesso aberto e desagregadas até aplicações digitais imersivas e plataformas de engajamento. Sua organização de serviços de rede de categoria mundial e com experiência fornece serviços para todo o ciclo de vida para ajudar os provedores a construir e operar redes de alto desempenho e altamente escaláveis a um custo total de propriedade ideal. Para mais informações, acesse www.Radisys.com.

Radisys® é uma marca registrada da Radisys. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

