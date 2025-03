Giuliana Flores estima crescimento de 18% no Dia da Mulher

A Giuliana Flores, empresa brasileira que atua no mercado de flores e presentes, espera um aquecimento do mercado de floricultura durante a celebração do Dia da Mulher em 2025. Comemorado no dia 8 de março, a data festiva pode impulsionar as vendas de flores e arranjos em todo o país, com expectativa de crescimento superior a 18%, em comparação com 2024.

O Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR) afirma que o dia vem ganhando relevância cada vez maior no ranking das datas especiais para o setor de flores, plantas e acessórios. Atualmente, 8 de março representa 8% do volume anual de vendas do setor.

O Dia da Mulher representa uma data de celebração de conquistas, direitos e reconhecimento do público feminino, historicamente celebrada com presentes e mensagens para as mães, amigas e companheiras. Com a previsão de aumento nas vendas, a Giuliana Flores espera por um ticket médio de R$ 190 nas compras para essa data tão especial, com previsão de 12.500 pedidos no dia.

“A comemoração do Dia da Mulher inaugura o calendário de datas comemorativas que aquecem o mercado varejista, sobretudo na venda de flores, arranjos e presentes. Participar deste dia tão importante é gratificante, por celebrar a importância do protagonismo da mulher oferecendo experiências únicas através de produtos memoráveis”, afirma Clóvis de Souza, CEO e fundador da empresa.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/