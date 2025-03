Convenção Brazil Mobile espera mais de 100 expositores e cerca de 10 mil pessoas

Nos dias 22 e 23 de março de 2025, acontece, no Distrito Anhembi (SP), a terceira edição da Convenção Brazil Mobile (CBM), evento focado em varejo mobile da América Latina. Em 2025, a convenção reunirá lojistas, fornecedores, desenvolvedores de tecnologia, decisores de compras e demais profissionais que buscam crescer neste segmento por meio do acesso a tendências, novidades do mercado e oportunidades de networking. Com isso, o principal objetivo do evento é atingir principalmente, pequenos e médios negócios para que possam fazer novas parcerias e desenvolver estratégias de vendas.

A primeira edição da CBM contou com um espaço de 1 mil m², enquanto a segunda já teve uma ampliação significativa, alcançando 5 mil m². Neste ano, a estrutura vai ser de 10 mil m². Além disso, em 2024, foram investidos mais de R$ 1,5 milhão no evento e, para a próxima edição, R$ 3 milhões estão sendo utilizados. A próxima feira também espera mais de 100 expositores e cerca de 10 mil visitantes. A última edição contou com 80 estandes e 6 mil pessoas.

“A Convenção Brazil Mobile tem como missão trazer mais maturidade para os especialistas do setor, ajudando cada um deles a crescerem de forma mais rápida e inteligente. Assim, a CBM quer garantir mais profissionalização, contribuindo para que esses negócios sobrevivam perante os desafios, prosperem e estejam alinhados com novas tendências do mercado”, conta Carlos Eduardo de Oliveira, fundador do evento.

Marcas e experiências

É esperado que em 2025 a Convenção gere diversos negócios e conhecimento. Marcas como Rock Space, Quartt, HPrime, Devia, Blueo, Hoco, Playmobi, Lag Boss e Alaska Tech já estão confirmadas, e alguns dos palestrantes são André Vernareccia, Gerente de Parcerias Estratégicas Latam do TikTok, Dafne Blaschkauer, Autora e Palestrante que já atuou em empresas como Apple e Nike, Luciano Barbosa, Head da Operação Xiaomi Brasil, e Marcus Marques, CEO do Grupo Acelerador e Criador do Método Acelerador Empresarial. Além disso, o evento trará um espaço dedicado para grandes lojistas e fornecedores gerarem conexões e parcerias.

No site oficial do evento visitantes podem adquirir todos os tipos de ingressos, sendo o Plano UltraVip o mais completo, contando até com uma mentoria com o Marcus Marques. Todos os detalhes de cada plano podem ser conhecidos no portal, bem como outras informações e novidades sobre a CBM.

“O próximo evento será maior que as outras edições não somente em quantidade de expositores e visitantes, mas em possibilidades de networking e conhecimento. Queremos contribuir com o desenvolvimento dos profissionais do setor e, consequentemente, do mercado brasileiro”, finaliza o fundador da Convenção Brazil Mobile.

SERVIÇO

Convenção Brazil Mobile 2025

Data: 22 e 23 de março

Local: Distrito Anhembi (SP)

Site: https://convencaobrazilmobile.com/#sobre

Website: https://convencaobrazilmobile.com