Finep altera condições de crédito para grandes empresas

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) detalhou, em seu novo documento atualizado em 2025, os instrumentos e condições operacionais voltados ao fomento da inovação por meio de financiamentos reembolsáveis para grandes empresas. O conjunto de regras estabelece diretrizes para a alocação de recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) e de recursos próprios da instituição. Agora, grandes empresas podem conseguir financiamentos de até R$ 300 milhões em regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já as regiões Sul e Sudeste contam com limite de até R$ 250 milhões. Além disso, a Finep ampliou o apoio a projetos de inovação em áreas estratégicas como energia, saúde e biodiversidade.

As taxas de financiamento da Finep variam conforme o tipo de projeto e as regras de cada linha de apoio. No geral, os juros são compostos pela Taxa Referencial (TR) mais um percentual adicional, que muda de acordo com o programa. Por exemplo, o programa Finep Mais Inovação, voltado para projetos estratégicos e de maior impacto, pode incluir custos extras como o "spread de risco" (entre 0,5% e 1,2% ao ano), dependendo do perfil do projeto e da empresa. Além disso, caso o tomador opte por prazos mais longos de pagamento, pode ser aplicado um "spread de prazo", elevando um pouco os juros em troca de maior flexibilidade nos prazos. Os programas também oferecem diferentes carências e prazos totais para pagamento, que podem chegar a mais de 10 anos em algumas linhas, permitindo que as empresas alinhem os desembolsos financeiros ao retorno esperado dos projetos.

Nova política da Finep para 2025: mais rigor e novos critérios para financiamento

O cenário de financiamento para inovação no Brasil passou por uma reestruturação em 2025. A Finep anunciou novas regras para a concessão de crédito reembolsável, impondo critérios mais rigorosos para as empresas que buscam esse tipo de apoio financeiro.

Em 2024, para serem elegíveis ao financiamento reembolsável da Finep, as empresas precisavam ter uma Receita Operacional Bruta (ROB) igual ou superior a R$ 90 milhões no último ano e um projeto com valor total superior a R$ 15 milhões (considerando financiamento e contrapartida). Essas exigências, embora já estabelecessem um patamar mínimo, foram alteradas em 2025.

A nova política implementada em 2025 estabeleceu um direcionamento estratégico mais alinhado às diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB), determinando que apenas projetos e Planos Estratégicos de Inovação (PEIs) que atendam a pelo menos uma das seis missões do programa possam ser contemplados. Além disso, os critérios financeiros foram endurecidos, mantendo a Receita Operacional Bruta (ROB) mínima em R$ 90 milhões. Outra mudança foi a exigência de um Patrimônio Líquido (PL) superior a R$ 40 milhões, o que cria uma barreira de entrada adicional para empresas de menor porte.

Outra grande mudança está na análise de risco e na fiscalização das empresas candidatas ao financiamento. Além das exigências financeiras, as proponentes agora precisam cumprir novos requisitos para demonstrar sua solidez e conformidade regulatória. Empresas que tenham passado por recuperação judicial nos últimos cinco anos não poderão solicitar o financiamento, assim como aquelas com registros de inadimplência com a Finep no mesmo período. Além disso, empresas com Receita Operacional Bruta (ROB) superior a R$ 300 milhões ou Ativo Total acima de R$ 240 milhões precisarão apresentar demonstrações financeiras auditadas por auditorias registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo maior transparência financeira.

Impactos no mercado

As mudanças representam um movimento da Finep para tornar o financiamento à inovação mais seletivo e alinhado a projetos estratégicos para o país. O limite de até R$ 300 milhões em algumas regiões pode representar uma oportunidade para empresas de grande porte localizadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, áreas que tradicionalmente enfrentam mais desafios para captar recursos.

A Macke Consultoria atua há mais de 15 anos auxiliando empresas na obtenção de financiamentos da Finep. A consultoria oferece suporte especializado para que as empresas conquistem recursos de forma descomplicada, seguindo todas as exigências técnicas e legais do processo.

Para Andre Maieski, sócio da Macke Consultoria, “o desafio agora será para empresas que precisem se adequar às novas exigências, equilibrando inovação e gestão financeira para continuar acessando os benefícios da Finep”, afirma. Maieski também destaca que, apesar das mudanças, os financiamentos da Finep apresentam mais benefícios em relação ao mercado tradicional. “Os financiamentos da Finep se destacam por oferecer condições mais vantajosas em comparação à taxa Selic, que hoje está em torno de 13,25% ao ano. Como a Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira e influencia diretamente o custo dos empréstimos no mercado, as linhas da Finep acabam sendo mais acessíveis. Elas utilizam a Taxa Referencial (TR) com a adição de spreads específicos, o que reduz os custos para as empresas e facilita os investimentos em inovação”.

A Macke Consultoria já auxiliou diversas empresas a obterem financiamentos junto à Finep. No último ano, entre os casos de sucesso estão indústrias como Castrolanda, TSEA Energia, Volkswagen e outras. Em 2024, a consultoria movimentou aproximadamente R$ 2 bilhões em recursos captados por meio desses financiamentos.

Finep atinge a maior carteira da história em 2024

A Finep aprovou números contábeis e financeiros sobre o desempenho em 2024 junto ao seu Conselho de Administração. A companhia atingiu a maior carteira de crédito da sua história - R$ 22 bilhões - e nível recorde de faturamento – R$ 2 bilhões. Também atingiu seu mais expressivo lucro líquido já aferido: R$ 815 milhões.

A liberação de recursos para projetos reembolsáveis no ano passado ficou em R$ 10,7 bilhões, enquanto a contratação de novos financiamentos somou mais de R$ 15 bilhões. Além disso, a Finep registrou a menor inadimplência da história no final de 2024 (de 0,11%). Em 2025, a Finep e o FNDCT devem investir mais de R$ 20 bilhões para impulsionar a inovação e o desenvolvimento científico no Brasil.





