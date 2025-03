Apresentação do Seequent Evo: redefinindo o gerenciamento de dados e a colaboração em geociências para uma tomada de decisão mais rápida e inteligente

A Seequent, The Bentley Subsurface Company, apresentou hoje o Seequent Evo, uma avançada plataforma na nuvem desenvolvida para ajudar os usuários Seequent e a comunidade geocientifica em geral a colaborar e gerenciar dados centralmente para uma tomada de decisão mais rápida e inteligente.

O Seequent Evo fornece uma base sólida para fluxos de trabalho integrados, reunindo dados geocientíficos de aplicativos da Seequent e de terceiros em uma única fonte de dados acessível. Ao centralizar os dados, independentemente de sua origem ou aplicativo, o Evo garante que os usuários possam compartilha-los facilmente, obter insights valiosos de projetos anteriores e trabalhar com as informações mais atualizadas. Com a integração entre plataformas, o Evo aproveitará todo o potencial dos dados geocientíficos, o que capacita as empresas para obter insights incomparáveis, melhorar a eficiência e economizar tempo e recursos. A pesquisa geoespacial do Evo incorpora os recursos do Cesium, uma aquisição recente realizada pela empresa matriz da Seequent, Bentley Systems. Hoje a Seequent anunciou o Evo juntamente com dois novos aplicativos para a plataforma, Driver e BlockSync.

O lançamento do Evo ocorre em um momento crítico para os setores que dependem dos dados geocientificos, particularmente a mineração. Para atenderàdemanda global urgente de minerais essenciais, o setor precisa encontrar novas maneiras de trabalhar de forma mais rápida e mais eficiente. Somado a esse desafio a grave escassez de geólogos, o que torna mais importante do que nunca capacitar e otimizar ao máximo os recursos dos geólogos. As operações de mineração dependem de dados geocientíficos precisos para orientar a exploração, otimizar a extração de recursos e reduzir os impactos ambientais. Porém, gerenciar, padronizar e analisar grandes e dispersos conjuntos de dados continua sendo um desafio significativo. O Evo resolve essas complexidades fazendo a integração perfeita de equipes e dados de subsuperfície, fornecendo uma plataforma unificada para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e promover uma tomada de decisão mais eficiente.

Essa consolidação de dados geocientíficos em um único repositório abre oportunidade para inovações futuras. O Evo oferece APIs abertas e ativa funcionalidades de inteligência artificial e aprendizado de máquina, além de dar a oportunidade de criar integrações e aplicativos personalizados. O Evo aprimora os recursos das soluções de área de trabalho da Seequent, como o Leapfrog, e os estende para aproveitar a eficiência da nuvem. Com isso, é possível executar cálculos complexos de maneira mais rápida e usar conjuntos maiores de dados. Um exemplo é a capacidade de acessar facilmente ferramentas de estimativa, como simulação condicional.

Graham Grant, CEO da Seequent, declarou: "Nossa visão para o Seequent Evo é unir equipes e dados que não estejam integrados para, assim, criar uma plataforma aberta que também seja a base para novas inovações em mineração. Eliminando silos de dados, aproveitamos todo o potencial subutilizados e capacitamos as empresas para tomar decisões mais rápidas e melhores com informações mais detalhadas e assim garantindo seu sucesso. O Evo oferece novos e personalizados aplicativos de mineração que funcionam perfeitamente com os que nossos usuários já usam para operações de minas e plano de lavra. O Evo não é apenas uma plataforma, ele desperta novas ideias e transforma a forma como os geocientistas trabalham. Ele representa o nosso compromisso de longo prazo com a geociência. O que os nossos usuários vão vivenciar em 2025 é apenas o começo, estamos entusiasmados para ver as inovações que eles vão criar com o Evo."

Oito das 10 maiores empresas de mineração do mundo confiam no software da Seequent, além de milhares de empresas de mineração de pequeno, médio e grande porte ao longo do ciclo de vida da mineração e ao redor do mundo.

Winsome Resources é uma multinacional de exploração e desenvolvimento de lítio com grandes projetos em Quebec, no Canadá, e uma das empresas de um seleto grupo de usuários da Seequent que colaborou com o Evo como parte de um programa de disponibilidade limitada. Holly Zhu, geóloga de exploração da Winsome Resources, afirmou: "O Seequent Evo simplificou nossos processos e melhorou a eficiência do fluxo de trabalho. A centralização de dados no Seequent Cloud reduz os erros e a perda de dados, além de fornecer acesso às informações mais recentes. Compartilhar dados entre regiões mantém todos alinhados."

Aplicativos alimentados pelo Seequent Evo

A Seequent criou dois aplicativos nativos que se conectam diretamente aos dados do Evo e atendem a necessidades específicas do setor de mineração:

BlockSync : Um aplicativo que oferece um sistema de registro aberto e auditável onde as equipes podem gerenciar, analisar e colaborar em dados de modelo de bloco de qualquer fonte. O BlockSync permite aos usuários a capacidade de colaborar em tempo real e com a confiança de que estão trabalhando nos dados mais recentes para melhorar drasticamente as operações da mina. Com atualizações rápidas de modelo e insights de recursos em tempo real, o BlockSync aprimora o conhecimento do corpo de minério para dar suporteàtomada de decisões estratégicas e operacionais.

Experimente o Seequent Evo na PDAC 2025

A Seequent revelou o Seequent Evo na Convenção PDAC de 2 a 5 de março de 2025, em Toronto, Canadá.

Visite a Seequent no estande da exposição nº 829 para se conectar com os principais especialistas e descobrir como o Seequent Evo e nossas outras soluções de software líderes mundiais estão transformando a inteligência do subsolo.

A Seequent também convida a mídia a saber mais sobre o Seequent Evo em um evento exclusivo, “The Evolution of Subsurface Intelligence.". Entre em contato com Kamran Shaikh pelo kshaikh@pracommunications.com / 778-846-5406, se desejar participar do evento.

Local : The Rec Room, 255 Bremner Blvd, Toronto

: The Rec Room, 255 Bremner Blvd, Toronto Data : Terça-feira, 4 de março de 2025

: Terça-feira, 4 de março de 2025 Horário: 17h

Para saber mais sobre o Seequent Evo e registrar interesse no Evo, visite a página da web do Seequent Evo.

