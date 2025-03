Lenovo inova com tecnologia de IA híbrida mais personalizada, integrada e avançada na MWC 2025

Hoje, na MWC 2025, a Lenovo apresentou avanços revolucionários em IA híbrida, com dispositivos e soluções integradas para capacitar criadores, profissionais e empresas. As novas ofertas exemplificam a visão da Lenovo de oferecer uma IA mais inteligente para todos e demonstram como a IA de ponta a ponta pode proporcionar criação, conexão e colaboração de forma integrada. A variedade de tecnologias apresentadas na MWC – desde novos formatos de dispositivos até inferência na borda acessível – demonstra a maturidade e versatilidade do portfólio de IA da Lenovo, unindo inovação e impactos concretos.

Os destaques da Lenovo na MWC incluem:

PCs inovadores com IA, incluindo o novo ThinkPad T14s 2-em-1, o mais recente ThinkBook 16p Gen 6 com NPU dedicada e o Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10)

Provas de conceito incríveis, incluindo o ThinkBook "codename Flip" AI PC com tela dobrável para fora, os acessórios exclusivos Lenovo Magic Bay e o Yoga Solar PC Concept, alimentado por energia solar

Lenovo AI Now, um agente de IA inteligente e pessoal operando diretamente no dispositivo

Smart Connect 2.0, uma solução de software que unifica ecossistemas digitais e integra o Lenovo AI Now e o moto ai entre dispositivos

O ThinkEdge SE100 torna a inferência de borda e a inteligência empresarial acessíveis para todas as empresas

"Acreditamos no poder da convergência: unir modelos de IA, dados e capacidade computacional — operando em dispositivos, na borda e na nuvem — para criar soluções de IA para nossos clientes", afirmou Yuanqing Yang, CEO e presidente da Lenovo, durante sua apresentação na MWC. "Essa convergência fortalece a conectividade do ecossistema, liberando o potencial da IA para ampliar a criatividade humana e transformar ideias em realidade".

A democratização e personalização da IA continuam sendo prioridades para a Lenovo, que incorpora mais inteligência aos dispositivos e lança soluções de IA autônoma capazes de executar tarefas reais. A empresa também aproveita sua liderança em infraestrutura híbrida e a recém-anunciada Lenovo Hybrid AI Advantage para implantar IA empresarial. À medida que CIOs e líderes empresariais buscam um retorno tangível sobre o investimento em IA, a Lenovo é a parceira ideal para implementar e personalizar a IA em todas as escalas.

Independentemente de onde os clientes se encontrem em sua jornada de IA, as soluções e serviços de IA da Lenovo os ajudam a alcançar resultados reais nos negócios — seja no início, na escalabilidade ou na otimização de suas capacidades de IA. Desde os serviços de adoção AI PC Fast Start até as implementações avançadas de IA, a experiência da Lenovo em IA ajuda os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em IA com rapidez e facilidade.

"Abordamos essa era de rápida integração e personalização de IA com um compromisso inabalável com a segurança e a privacidade", disse Doug Fisher, diretor de segurança e IA da Lenovo. "Na MWC, vemos o poder transformador da IA implantada para causar um impacto positivo e duradouro e continuaremos a priorizar a inovação responsável, uma governança robusta e o fortalecimento da confiança entre nossos clientes, colaboradores e comunidades".

Os avanços apresentados na MWC dão continuidadeàtrajetória da Lenovo na IA híbrida, que se reflete no portfólio abrangente apresentado no Lenovo Tech World, nos dispositivos com IA lançados na CES e no crescimento sólido em seus negócios.

Criando experiências de IA poderosas e personalizadas em todos os dispositivos

Os novos notebooks, softwares e conceitos de IA da Lenovo unem inovação de ponta, versatilidade com foco no usuário e excelente custo-benefício para atender usuários que enfrentam desafios complexos.

A Lenovo anunciou novos notebooks Yoga e IdeaPad com IA, além de softwares e novas provas de conceito inovadoras, visuais e acessórios que aproveitam o poder da IA para potencializar a criatividade e a produtividade dos consumidores. Com mais opções de PCs Copilot+ AI, novas GPUs NVIDIA GeForce RTX para tarefas gráficas intensas e nos notebooks Lenovo Aura Edition desenvolvidos com Intel para uma experiência otimizada de PC, os novos notebooks Yoga e IdeaPad tornam a criação, o trabalho e o entretenimento mais fluidos, simples e divertidos.

Um dos destaques é o Lenovo Yoga Solar PC Concept, que redefine a computação portátil, integrando inovação solar em um design ultrafino e leve. Projetado para produtividade em qualquer lugar, ele maximiza a captação de energia com tecnologia solar avançada, garantindo desempenho contínuo mesmo em baixa luminosidade. Essa inovação reflete a visão da Lenovo para um futuro onde energia renovável e tecnologia andam lado a lado.

A Lenovo também apresentou seu mais recente portfólio de dispositivos empresariais com IA, incluindo os novos notebooks ThinkPad e ThinkBook de última geração, softwares avançados e novas soluções de segurança ThinkShield, além de provas de conceito inovadoras, visionárias e imersivas. Projetados para elevar a produtividade, personalização e proteção empresarial, esses novos dispositivos combinam computação de IA integrada, formatos flexíveis e soluções de segurança de nível corporativo para atender às necessidades dos profissionais e trabalhadores híbridos.

Seguindo a tradição dos conceitos inovadores da linha ThinkBook, o ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept redefine a computação empresarial com IA, trazendo um design OLED dobrável e adaptável que alterna facilmente entre diferentes modos de uso. Projetado para maximizar a multitarefa e a colaboração com suporte de IA, ele ajusta dinamicamente o espaço de trabalho e oferece controles inteligentes, permitindo que profissionais aumentem sua produtividade em qualquer ambiente. Como um dos grandes destaques da Lenovo na MWC 2025, esse conceito simboliza o futuro do trabalho híbrido versátil impulsionado por IA.

Soluções de infraestrutura que oferecem IA empresarial em qualquer lugar

A Lenovo redefiniu a flexibilidade e a eficiência da IA na borda com o primeiro servidor de inferência de IA de nível de entrada, projetado para tornar a IA na borda acessível e barata para empresas pequenas, médias e grandes. O Lenovo ThinkEdge SE100 preenche a lacuna entre servidores de cliente e de borda, sendo um elo crítico para viabilizar capacidades de IA em todos os ambientes. O servidor compacto, rápido, seguro e de baixo custo é adaptado para atender às diversas necessidades de negócios.

A Lenovo oferece o portfólio mais amplo de infraestrutura de computação na borda do setor e mais de um milhão de sistemas de borda enviados globalmente, alcançando 13 trimestres consecutivos de crescimento na receita de borda, ao mesmo tempo em que expande o alcance da computação de IA.

O portfólio híbrido de IA de ponta a ponta da Lenovo marca um ponto de virada mais democratizado e personalizado para a IA, com soluções integradas implantadas no dispositivo, na borda e na nuvem.

