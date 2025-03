A Bitget espalha bondade neste Ramadã fornecendo 100.000 refeições para os necessitados

VICTORIA, Seychelles, March 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, bolsa líder em criptomoedas e Web3, está fazendo parceria com organizações humanitárias de renome mundial, incluindo a Agência da ONU para Refugiados, Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, Compartilhe a refeição e a Doação de um bilhão de refeições, para distribuir até 100.000 refeições para pessoas necessitadas durante o Ramadã. Essa iniciativa tem como alvo comunidades vulneráveis em regiões que enfrentam desafios significativos, com o objetivo de amenizar a fome durante o mês sagrado.

Cada refeição ajudará famílias e indivíduos durante o mês sagrado. O esforço é fortalecido por contribuições da comunidade Bitget, destacando a importância da ação coletiva e da compaixão. Para atingir a meta de arrecadação de fundos, a Bitget introduziu iniciativas que incentivam a participação de usuários, clientes VIP e parceiros influenciadores.

A Bitget primeiro prometerá 10.000 refeições para as pessoas necessitadas, seguidas por uma série de jantares Iftar em locais importantes, incluindo Dubai e Istambul, promovendo a união e a filantropia. Os participantes poderão contribuir por meio de doações, com a Bitget igualando cada dólar arrecadado. Leilões exclusivos com itens de colecionador de parcerias com a La Liga também contribuirão para a arrecadação de fundos, e a Bitget direcionará todos os lucros para a causa. Toda a receita será destinadaàarrecadação de fundos.

"O Ramadã é um momento de generosidade e união", disse Vugar Usi Zade, COO da Bitget. "Ao aproveitar nossa rede global, buscamos gerar um impacto significativo nas comunidades que enfrentam adversidades. Essa iniciativa demonstra a bondade do espaço cripto e se alinha com nossa missão de promover mudanças positivas por meio de esforços colaborativos."

A campanha, com a promessa de 10.000 refeições da Bitget, correspondência de doações e leilões exclusivos, será apoiada por equipes locais que organizam eventos de engajamento da comunidade. Está programada para começar no primeiro dia do Ramadã, em alinhamento com o calendário islâmico.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de maneira mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, Marketplace de NFTs, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a48343fc-044d-45ce-afe2-a4ff26395657

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001051403)