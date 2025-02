Hill’s Pet Nutrition recebe Prêmio BrandSpark de Melhor Novo Produto 2024

A Hill’s Pet Nutrition foi reconhecida com o Prêmio BrandSpark de Melhor Novo Produto 2024 nas categorias de ração para cães. A premiação, baseada em uma pesquisa on-line com consumidores, destacou os produtos Hill's Science Diet Sensitive Stomach & Skin Cães com Proteína Sustentável por sua qualidade e inovação.

Realizado anualmente pela empresa de pesquisa BrandSpark International, o prêmio reflete a opinião de 12 mil compradores americanos que testaram e avaliaram os produtos disponíveis no mercado. Os critérios de seleção incluem o apelo do produto, a percepção de qualidade e a intenção de recompra. Para concorrer, os produtos devem representar uma inovação significativa no mercado.

Os novos produtos da linha Science Diet Sensitive Stomach & Skin foram desenvolvidos para atender às necessidades de pets com sensibilidades digestivas e cutâneas. Entre as inovações, estão o uso de Pollock do Alasca certificado pelo MSC e de uma proteína de inseto na receita voltada para cães, reforçando o compromisso da Hill 's com a sustentabilidade e a ciência nutricional.

A qualidade das fibras utilizadas na linha Science Diet Sensitive Stomach & Skin contribui para a redução do tempo de trânsito estomacal, permitindo que os alimentos passem rapidamente para o intestino. Isso evita a permanência prolongada no estômago e reduz a sensação de preenchimento. O Sensitive Stomach & Skin com Proteína Sustentável é indicado para todos os portes e raças, se restringindo a adultos e idosos. Não indicados para filhotes, gestantes e lactantes.

O Prêmio BrandSpark de Melhor Novo Produto cobre 88 categorias, abrangendo desde alimentos e bebidas até produtos de cuidados pessoais, saúde e bem-estar animal. A Hill’s Pet Nutrition reforça, com essa conquista, sua dedicação à inovação e ao bem-estar dos animais de estimação, alinhando-se às expectativas dos consumidores por produtos de alta qualidade e formulações avançadas.

Desde 1948, a Hill's Pet Nutrition tem como missão melhorar e prolongar a relação especial entre pessoas e seus animais de estimação, oferecendo nutrição de qualidade e soluções para saúde animal. Parte do grupo Colgate-Palmolive desde 1976, a empresa atua em mais de 86 países e investe continuamente em pesquisas, com um centro especializado em nutrição animal localizado em Topeka, Kansas.

