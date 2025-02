Deficiência de proteínas afeta a terceira idade

Um estudo publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia indicou que 60,9% dos idosos não atingem a ingestão ideal de proteínas, o que impacta diretamente sua longevidade e qualidade de vida. A pesquisa, realizada ao longo de nove anos (2009-2018) com 621 indivíduos, mostrou que aqueles com baixo consumo proteico apresentaram um risco 72% maior de mortalidade.

Os resultados destacam a importância da suplementação nutricional nessa fase da vida, especialmente diante do envelhecimento acelerado da população. O crescimento do número de idosos no Brasil e no mundo traz novos desafios para a saúde pública em gral. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em estudo divulgado em 2022, a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais deve dobrar até 2050. A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que esse número chegará a 2,1 bilhões na mesma época, mais que o dobro do 1 bilhão registrado em 2020. Esse contexto reforça a necessidade de políticas públicas e cuidados específicos para garantir qualidade de vida a essa população.

Um dos principais obstáculos deste cenário é garantir o consumo adequado de proteínas, nutriente essencial para manter a massa muscular e prevenir limitações físicas aos idosos. “A deficiência proteica pode comprometer a mobilidade e a qualidade de vida na terceira idade, deixando essa população mais dependente e com mais limitações motoras e sociais. É fundamental conscientizar sobre a importância de uma dieta balanceada”, afirma Rodrigo Loschi, nutricionista da FTW, empresa do grupo Fitoway, fabricante de suplementos alimentares.

Com o aumento da preocupação com o envelhecimento saudável, o setor de suplementos alimentares para não atletas tem registrado forte expansão. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em 2023, revela que 59% dos lares brasileiros têm pelo menos uma pessoa que faz uso de algum tipo de suplemento, sendo 60% homens e 40% mulheres, o que reflete uma crescente conscientização sobre a saúde e bem-estar.

O whey protein surge como uma opção prática e eficaz para complementar a alimentação dos idosos, auxiliando na manutenção da saúde muscular e na prevenção da perda de massa magra. Disponível em diversos formatos como pó, barrinhas, gomas e bebidas prontas, adapta-se facilmente ao estilo de vida e às preferências individuais. Com sabores clássicos, como chocolate e baunilha, e versões inovadoras, como cookies e paçoca, agrada a diferentes paladares. Sua rápida absorção garante um fornecimento eficiente de proteínas, essencial para a recuperação e o fortalecimento muscular.

Além disso, estudos indicam que o whey protein favorece a saúde intestinal. Uma pesquisa publicada no Journal of Dairy Science mostrou que o suplemento estimula bactérias benéficas, como Bifidobacterium e Lactobacillus, promovendo equilíbrio na microbiota. Com texturas variadas, torna-se um aliado nutricional na alimentação da terceira idade.

