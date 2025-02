Alertas do governo fazem procura por SMS em massa disparar

No Brasil, a Defesa Civil tem investido no envio de alertas para a população como forma de prevenir danos e salvar vidas, especialmente em regiões vulneráveis a enchentes, deslizamentos e outros fenômenos climáticos extremos. Esses alertas , enviados diretamente aos celulares dos cidadãos e utilizados na disseminação rápida de informações críticas, também geraram um impacto inesperado: o aumento exponencial na procura por serviços de SMS em massa por empresas e organizações.

O sistema de alertas da Defesa Civil, implementado em parceria com operadoras de telefonia, permite que mensagens curtas e objetivas cheguem a milhões de pessoas em poucos minutos. Essas mensagens geralmente contêm avisos sobre riscos iminentes, recomendações de segurança e orientações sobre como agir em situações de emergência. Com o agravamento das mudanças climáticas e o aumento da frequência de eventos extremos, como as chuvas intensas que atingiram diversas regiões do país em 2024 e início de 2025, o uso desse recurso se intensificou.