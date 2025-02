Acordo entre Teuto e MediPharm Labs vai expandir o mercado de cannabis medicinal

O Laboratório Teuto e a MediPharm Labs Corp, fabricante global de cannabis de grau farmacêutico, trabalham juntos para expandir o mercado de cannabis medicinal no Brasil. A notícia veio a público no dia 8 de janeiro, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já emitiu autorização para a comercialização, pelo Teuto, de dois medicamentos com base em canabidiol full spectrum.

“O Brasil exemplifica perfeitamente um grande mercado complexo, e somos muito afortunados por termos uma parceria de longo prazo com o Teuto”, afirmou David Pidduck, CEO da MediPharm Labs. O executivo acredita que, quanto mais elevado o nível regulatório e mais complexos e específicos os padrões de qualidade em um país, melhor é para a MediPharm.

A colaboração tem como objetivo ampliar a oferta de cannabis medicinal no Brasil, com foco em cuidados paliativos e tratamentos relacionados ao sistema nervoso central. “A cannabis medicinal é um produto essencial para nossa linha de Specialty Care, fortalecendo nosso relacionamento com médicos e completando nosso portfólio”, declarou Marcelo Henriques, CEO do Teuto.

Em um comunicado oficial, a MediPharm declarou que ela e o Laboratório Teuto “trabalharam em conjunto no processo de aprovação pela Anvisa, que incluiu registros de produtos ao nível farmacêutico, extensa documentação de controle de qualidade e respostas a diversas solicitações de informações ao longo de meses. Espera-se que os primeiros embarques sejam realizados no início do ano, após a obtenção das licenças de importação e exportação emitidas pela Anvisa e pela Health Canada”, revela.