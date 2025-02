Mutirão de saúde reuniu voluntários no Sul do país

Após atender mais de 700 pessoas e famílias de Porto Alegre, em outubro do ano passado, a organização social SAS Brasil retorna a outros dois municípios impactados pela catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul em 2024. Os mutirões possibilitam atendimento gratuito para os gaúchos de Eldorado do Sul e Canoas que aguardavam por consulta em oftalmopediatria, dermatologia clínica e cirúrgica no sistema público de saúde. Durante o mutirão, a equipe também realizou um plantão psicológico para o público que demonstrou interesse.

Devido à invasão da água, algumas Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) ficaram alagadas e até submersas, afetando diretamente os serviços ofertados. Em resposta a isso, diversas instituições têm acolhido o estado, a exemplo da SAS Brasil, que está implementando o “Missão Rio Grande do Sul”, um projeto que já totalizou mais de 22 mil atendimentos em diversas especialidades médicas, e agora chegou a Eldorado do Sul–RS (19 e 20 de fevereiro) e Canoas–RS (22 e 23 de fevereiro).

Desde o primeiro mês da tragédia, a organização social arrecadou alimentos, cobertores e produtos de higiene para o povo gaúcho, promoveu atendimento em saúde mental a profissionais de saúde e para a população geral via telessaúde. A iniciativa da SAS Brasil também viabilizou consultas primárias e aplicação de vacinas através da Unidade Móvel de Saúde - carreta móvel equipada com consultório médico e odontológico - que se tornou ponto de apoio para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) afetadas.

Continuando a missão de levar saúde para quem mais precisa, a SAS Brasil convocou centenas de pessoas para atuar no voluntariado dos mutirões. Para além de estudantes e profissionais da saúde, cidadãos engajados de diversas regiões do país participaram do acolhimento aos gaúchos. Nesta etapa, foram oferecidos atendimentos para promoção da saúde mental, prevenção e tratamento do câncer de pele, e mitigação da evasão escolar causada por doenças oculares através do projeto infantojuvenil “Ver Magia”.

“Acompanho de perto a atuação dos voluntários em cidades carentes, eles fizeram grande diferença em um momento mais delicado em Porto Alegre e continuam a levar saúde e inclusão para essas pessoas que tanto precisam”, comenta o empresário Lélio Vieira Carneiro Júnior, que é um dos mantenedores e apoiadores de projetos da organização social.

A organização social não está só, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Eldorado do Sul e Canoas são apoiadoras fundamentais na realização das ações de saúde. Por meio delas é possível contatar os pacientes da fila de regulação municipal, agendar as consultas e garantir um espaço para a realização das ações. Algumas empresas também são apoiadoras, são elas: Sertões, B3 Social, Philips Foundation, Liberta Investimentos, HStern, Novo Nordisk, Organon, La Roche Posay, Fifi Rally Team e BCJ, Mercadão dos Óculos, Digisac, Prime Field, Roche Farma e Canoas Shopping.

