ERP e automação podem reduzir custos na indústria em até 60%

A adoção de sistemas de gestão integrados tem se tornado um diferencial competitivo na indústria. De acordo com a Deloitte, a automação inteligente pode reduzir custos operacionais entre 30% e 60% por processo e aumentar a velocidade de processamento em até 80%. O avanço dessas soluções está diretamente ligado à necessidade crescente de digitalização e automação na manufatura e na logística.

A transformação digital das fábricas tem sido impulsionada pelo uso de Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT), permitindo a análise de dados em tempo real. Segundo um levantamento da Fortune Business Insights, o mercado global de IoT crescerá a uma taxa anual de 17,8% até 2032, ampliando sua presença em setores produtivos.

“A digitalização dos processos industriais melhora a eficiência e simplifica a gestão operacional. Empresas que investem em ERP conseguem integrar setores como produção, logística e controle financeiro, permitindo uma visão unificada da operação. Com isso, a tomada de decisões se torna mais ágil e estratégica”, afirma Flávio Silva, CEO da Upper, consultoria SAP Business One/ parceira SAP Gold há 18 anos. De acordo com ele, soluções ERP flexíveis possibilitam a adaptação das ferramentas conforme as necessidades de cada segmento industrial, garantindo maior efetividade.

A rastreabilidade digital também ganha destaque nesse cenário. De acordo com a PwC, 72% das empresas que adotaram rastreamento digital registraram ganhos expressivos de eficiência. No setor alimentício, por exemplo, ERPs garantem transparência total desde a origem dos insumos até a entrega ao consumidor final, atendendo a exigências regulatórias e aumentando a confiabilidade do produto.

Para o CEO da Upper, investir em um sistema de gestão eficiente é essencial para a competitividade no mercado atual. "A indústria que adota um ERP consegue não apenas automatizar tarefas e reduzir custos, mas também ganhar uma visão estratégica do negócio. Essa integração é um diferencial para quem busca inovação e crescimento sustentável", destaca.

